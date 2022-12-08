Войти
ТАСС

Лавров: РФ готова говорить в случае серьезного предложения по украинскому урегулированию

400
0
0
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

По словам главы МИД РФ, Россия будет готова разговаривать при выполнении ее требований

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Россия будет готова разговаривать, если появится серьезное предложение по остановке украинского конфликта при выполнении требований Москвы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в среду на форуме "Примаковские чтения".

"[Президент Франции Эмманюэль] Макрон сподвигает к тому, чтобы какие-то переговоры начинались время от времени, потом, когда его спрашивают, зачем, он говорит: "Я не сразу имею в виду, а потом". <...> Если сейчас будет серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать", - сказал Лавров. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
02.12.2022
Лавров: риск перерастания в ядерную войну при столкновении ядерных держав огромен
23.09.2022
Мобилизация в России выявила партию мира в НАТО
11.02.2020
Лавров допустил включение комплексов «Сармат» и «Авангард» в новый СНВ
07.10.2019
Мосинские трехлинейки помогу ЦАР "встать на ноги"
30.06.2014
США не задерживают поставки истребителей F-16 в Ирак - Пентагон
17.06.2014
Министр обороны Пакистана подтвердил интерес в покупке вертолетов Ми-35
14.11.2012
С чистого листа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 18:30
  • 23
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 08.12 17:25
  • 39375
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.12 13:03
  • 1
Полет «Стрижа»
  • 08.12 05:30
  • 3
Тыловые аэродромы России требуют усиления защиты
  • 07.12 21:59
  • 3
Дальняя в действии: какие цели поразили ВС России на Украине
  • 07.12 16:21
  • 3
Опубликованы кадры уничтожения украинских С-300 беспилотниками «Ланцет»
  • 07.12 14:24
  • 1
МО РФ: на украинских предприятиях ОПК после российского удара прекратили выпуск вооружения
  • 07.12 14:23
  • 2
СМИ: удар по аэродрому в Энгельсе координировала американская компания
  • 07.12 14:23
  • 1
Мишустин поручил наращивать темпы обеспечения российской армии
  • 07.12 11:43
  • 1
В Варшаве сообщили об использовании ВСУ переданных Польшей советских ЗРК "Нева"
  • 06.12 19:27
  • 3
В Киеве обещают до конца года принять на вооружение новый дрон-камикадзе, разработанный как ответ российским «Гераням»
  • 06.12 16:26
  • 1
Михаил Дегтярев: трудности преодолеваем благодаря трудолюбию наших людей - Интервью ТАСС
  • 06.12 16:23
  • 1
Путин подписал закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации
  • 06.12 16:23
  • 2
Президент России расширил антикартельные полномочия ФАС
  • 06.12 15:41
  • 0
Украина находится на грани коллапса, а «партнеры» Зеленского обещают еще больше оружия