Лавров: РФ готова говорить в случае серьезного предложения по украинскому урегулированию

По словам главы МИД РФ, Россия будет готова разговаривать при выполнении ее требований

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Россия будет готова разговаривать, если появится серьезное предложение по остановке украинского конфликта при выполнении требований Москвы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в среду на форуме "Примаковские чтения".

"[Президент Франции Эмманюэль] Макрон сподвигает к тому, чтобы какие-то переговоры начинались время от времени, потом, когда его спрашивают, зачем, он говорит: "Я не сразу имею в виду, а потом". <...> Если сейчас будет серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать", - сказал Лавров.