Западные политики боятся говорить о вступлении Украины в НАТО

Подготовка к встрече министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Politico: западные политики избегают взрывоопасной темы о вступлении Украины в НАТО

Вопрос о вступлении Украины в НАТО стал настолько взрывоопасным, что западные политики его избегают, пишет Politico. Европейские столицы не хотят лишний раз провоцировать Россию. Они не отвергают мечты Киева, но при этом переводят разговор на тему конфликта.

Лили Байер (Lili Bayer)

Многие официальные лица попросту не хотят поднимать эту тему. А когда политикам задают прямые вопросы, они дают заученные, краткие и механические ответы.

Что это за запретная тема? Потенциальное членство Украины в НАТО.

Этот вопрос стал настолько взрывоопасным, что многие члены НАТО пытаются избегать его, даже когда они вынуждены говорить на эту тему. Когда в сентябре Украина подала заявку на вступление в альянс в ускоренном порядке, руководство НАТО в очередной раз публично заявило о политике открытых дверей, но никакого конкретного ответа не дало. А на прошлой неделе, когда состоялась встреча министров иностранных дел стран НАТО, в их итоговом заявлении появилась лишь отсылка к смутному обещанию 2008 года о том, что однажды Украина сможет вступить в альянс.

В этом заявлении не было ни слова ни о недавней заявке Киева, ни о каких-либо конкретных шагах на пути к членству, ни о каких-либо сроках.

Причин для такого поведения множество. Внутри НАТО есть серьезные разногласия по поводу того, как и когда Украина сможет вступить в ее ряды – и сможет ли вообще. Многие европейские столицы также не хотят лишний раз провоцировать Кремль, поскольку им хорошо известно о гиперчувствительности Владимира Путина в вопросе расширения НАТО на восток. Что еще важнее, если Украина войдет в состав альянса, союзники будут обязаны прийти на помощь в случае нападения на нее – о такой перспективе они даже думать не хотят.

В результате, пока Европа и Соединенные Штаты постепенно преодолевают одно табу за другим – они направляют Киеву потоки летального оружия, вводят некогда немыслимые санкции против Москвы, отказываются от российских энергоносителей, – перспектива вступления Украины в НАТО остается чрезвычайно больным вопросом международной политики.

Если неосторожно поднять эту тему, можно столкнуться с целым шквалом неприятностей.

В выходные президент Франции Эммануэль Макрон спровоцировал бурю возмущения в свой адрес, заявив, что Запад должен рассмотреть вопрос о гарантиях безопасности для России, если та вернется за стол переговоров. Этот жест разозлил Киев. Он, очевидно, идет вразрез с политикой открытых дверей НАТО. Но за кулисами сами украинские чиновники столкнулись с раздраженными коллегами из других стран после того, как они публично призвали принять Киев в альянс в ускоренном порядке.

"Некоторые очень хорошие друзья Украины больше боятся положительно ответить на ее заявку на членство в НАТО, чем предоставить ей самое современное вооружение", – сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico.

"Все еще существует много психологических барьеров, которые нам нужно преодолеть, – добавил он. – Идея о членстве Украины в НАТО является одним из них".

"Де-факто" союзник

Руководство Украины утверждает, что во всех смыслах страна уже является членом западного военного альянса и, соответственно, заслуживает того, чтобы официально получить место в НАТО в ускоренном порядке.

"Мы де-факто союзники", – заявил украинский президент Владимир Зеленский в сентябре, когда он сообщил о заявке своей страны на вступление в альянс в ускоренном порядке.

"Фактически мы уже завершили наш путь в НАТО. Фактически мы уже доказали свою совместимость со стандартами альянса, – продолжил он. – Украина подает заявку, чтобы закрепить это де-юре".

Заявление украинского лидера застало врасплох многих ближайших партнеров Киева, а некоторых даже возмутило.

Его слова грозили сорвать план, на котором остановились наиболее влиятельные столицы альянса: оружие – сейчас, а переговоры о членстве – потом. Они считали, что такой подход лишит Москву предлога для того, чтобы непосредственным образом втянуть НАТО в конфликт.

В своем заявлении на прошлой неделе министры пообещали активизировать политическую и практическую помощь Украине, избегая при этом конкретных высказываний о планах относительно будущего статуса Киева.

В конечном счете лишь немногие союзники сомневаются в том, что когда-нибудь Украина сможет вступить в ряды альянса, – как минимум в теории. Разногласия касаются скорее того, как и когда нужно будет приступить к обсуждению вопроса о членстве Киева.

Несколько восточноевропейских союзников выступают за укрепление политических отношений между Украиной и НАТО. Они хотят видеть более конкретные планы, которые позволят подготовить почву для членства Киева.

"Я считаю, что это практически неизбежно. НАТО придется выработать план принятия Украины в свои ряды", – сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Gabrielius Landsbergis).

Между тем президент Франции Макрон призывает принять во внимание и позицию Москвы.

"Один из важнейших моментов, который мы должны учесть – как всегда говорил президент Путин, – это страх перед тем, что НАТО приблизится прямо к его дверям, а также перед развертыванием оружия, которое может угрожать России", – сказал Макрон в интервью французскому телеканалу TF1 в субботу.

Большинство других союзников стараются избегать этой темы. Они не отвергают мечты Украины о НАТО, но при это неизменно повторяют заученные слова о необходимости сосредоточиться на текущем конфликте.

Вот что сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе: "Наиболее насущная и неотложная задача – обеспечить победу Украины как суверенного, независимого демократического государства в Европе".

А вот как эту мысль сформулировал министр иностранных дел Нидерландов: "Задача состоит в том, чтобы главное оставалось главным: сейчас нам необходимо помочь Украине на поле боя".

Посол Соединенных Штатов в НАТО Джулианна Смит (Julianne Smith) повторила эту же мысль в своем интервью: "Сейчас основное внимание должно уделяться практической поддержке Украины".

По словам аналитиков, линия раскола пролегает главным образом между западноевропейскими столицами, такими как Берлин и Париж, рассматривающими членство как чрезвычайно чувствительный вопрос, которого следует избегать в данный момент, и несколькими восточноевропейскими столицами, рассматривающими вступление Украины как цель, ради которой альянс может начать работать.

После начала российской спецоперации этот разрыв только "усугубился", сказал Бен Шреер (Ben Schreer), исполнительный директор по Европе в Международном институте стратегических исследований. "Некоторые страны не хотят даже просто разговаривать об этом, потому что считают, что это может еще больше ожесточить Россию", - заявил он.

Другой путь

Украинские чиновники признают, что их страна не сумеет вступить в НАТО в ближайшее время, однако они все равно ждут какого-нибудь жеста со стороны альянса.

"Идеальным сценарием, разумеется, стало бы очень простое заявление от НАТО: “Хорошо, мы принимаем вашу заявку и начинаем процесс ее рассмотрения”. Это уже стало бы серьезной вехой, большим достижением", – сказал Кулеба в преддверии встречи министров иностранных дел на прошлой неделе.

Посол США в НАТО Смит заявила, что украинцам известно, что им необходимо еще многое сделать, прежде чем они смогут войти в состав альянса.

В 2019 году Украина официально приняла поправку к конституции, согласно которой стратегическим курсом страны должно быть вступление в НАТО. Но, хотя за последние несколько лет в стране провели ряд реформ, эксперты и правительства стран-партнеров говорят, что Киев должен приложить больше усилий, чтобы интегрироваться в западные институты.

"Необходимо проделать еще очень много работы, не думаю, что это для кого-то секрет, – сказала Смит. – Думаю, они сами это хорошо понимают".

В качестве временного решения Киев представил то, что он назвал прагматичным предложением для западных стран по оказанию помощи Украине.

"Россия смогла начать свою специальную операцию именно потому, что Украина оставалась в серой зоне – между евроатлантическим миром и российским империализмом", – сказал Зеленский в ноябре, когда он представил свой план, состоявший из 10 пунктов.

"Как мы можем предотвратить повторение подобных действий России против нас? Нам нужны эффективные гарантии безопасности", – добавил он и призвал участников международной конференции подписать так называемый "Киевский договор безопасности" (Kyiv Security Compact), представлявший собой набор гарантий безопасности для Украины.

Но пока неясно, захотят ли западные партнеры Украины предоставить юридически обязывающие гарантии и станут ли какие-либо договоренности (не включая Статью 5 Устава НАТО о коллективной безопасности) достаточно мощным сдерживающим фактором в будущем.

"Некоторые из стран-союзников будут сильно сопротивляться, – сказал Шреер из Международного института стратегических исследований. – Любая закрепленная на бумаге гарантия безопасности, с их точки зрения, повлечет за собой мощную реакцию России, что в данный момент сделает их участниками военного конфликта".

Победа украинцев, разумеется, изменила бы ситуацию.

"Если Украина застрянет в мертвой точке, тогда никакого вступления в НАТО не случится, – отметил Макс Бергманн (Max Bergmann), директор европейской программы в Центре стратегических и международных исследований. – Но, если она отвоюет свои территории и примет свои границы – какими бы ни были эти границы, попадет ли в них Крым или нет, потому что это фундаментальный вопрос для Украины, – тогда, я думаю, ситуация может начать развиваться очень быстро".

На вопрос о том, разочарован ли Кулеба в западных партнерах, он ответил достаточно прямолинейно.

"Я слишком хорошо их знаю, чтобы разочаровываться в них. Они хорошие друзья, – сказал он. – Без них мы не сумеем выдержать давление России и победить на поле боя".

Однако, добавил министр иностранных дел Украины, Западу нужно преодолеть "психологические барьеры, изменив угол обзора".

По пего словам, партнерам Киева "необходимо начать рассматривать членство Украины как возможность, а не как угрозу".