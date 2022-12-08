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ЦАМТО

Власти Люксембурга раскрыли детали военной помощи Украине

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ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник изображения: earthquake-today.info

ЦАМТО, 7 декабря. Минобороны Люксембурга 2 декабря на своей странице в Twitter опубликовало список военной техники, боеприпасов, боевых машин и другого оборудования, которые на текущий момент поставлены Украине в качестве военной помощи.

По данным Минобороны Люксембурга, Украине предоставлена военная техника на сумму 75 млн. евро, что составляет 16% оборонного бюджета Люксембурга на 2022 год. Власти и население Люксембурга также оказывают Украине гуманитарную помощь.

Вице-премьер и министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш объявил об оказании военной помощи и поддержки Украине 28 февраля 2022 года. С учетом запросов властей Украины министр обороны принял решение предоставить летальное и нелетальное вооружение, материально-техническую поддержку и финансовую помощь, а также увеличить численность контингента в Литве в рамках усиления передового присутствия НАТО.

Согласно списку, опубликованному 2 декабря 2022 года, Люксембург уже поставил ВС Украины 102 ПТРК NLAW, 20 тыс. патронов калибра 12,7 мм, 12500 реактивных противотанковых гранатометов РПГ-7, 600 реактивных снарядов для РСЗО БМ-21. Можно предположить, что гранатометы и реактивные снаряды были приобретены Люксембургом в одной из стран Восточной Европы (вероятно, Болгария), поскольку на вооружении ВС страны данные системы отсутствуют.

В качестве защитной экипировки были переданы 22400 противогазов C50 Avon, 44800 комплектов фильтров, 5000 бронежилетов 4-й категории и 5000 касок. В числе другого оборудования, поставленного в Украину, названы: 7 джипов Wrangler, 15 больших палаток, 50 терминалов спутниковой связи SATCOM c модемами iDirect iQ200, 358 арктических спальных мешков, 6 переносных обогревателей, 800 боевых пайков, 470 приборов ночного видения, 6 беспилотных летательных аппаратов One 150 производства чешской компании Primoco, 4 пикапа, 4 прицепа, 30 ед. 3D-сканеров, 18 генераторов, 10 комплектов столбов освещения, 28 легких бронеавтомобилей HUMVEE с 20 пулеметами калибра 12,7 мм.

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