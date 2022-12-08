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Интерфакс-АВН

В Кремле готовы содействовать возможной встрече Алиева и Пашиняна в РФ

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Владимир Путин, Никол Пашинян, Ильхам Алиев
Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян (справа) и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева), 2021 год.
Источник изображения: Михаил Климентьев/РИА "Новости"

Песков: Есть идея проведения предновогоднего неформального саммита СНГ в Петербурге

Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - В Кремле заявили, что Москва готова всячески содействовать очередной встрече лидеров Азербайджана и Армении на российской территории.

На вопрос, возможна ли очередная встреча лидеров Азербайджана и Армении в России до конца года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Россия, безусловно, будет готова оказать все необходимое содействие для проведения у себя на территории такой встречи".

Представитель Кремля не исключил при этом, что подобная встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна может пройти в рамках традиционной предновогодней неформальной встречи глав стран СНГ в Санкт-Петербурге.

"Идея о проведении такой предновогодней встречи саммита СНГ в Санкт-Петербурге есть. После того, как будут синхронизированы договоренности, мы сделаем соответствующее объявление. Если будет понимание, будем вас информировать", - добавил Песков.

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