Politico: НАТО может предоставить Украине средства, предназначавшиеся Афганистану

По данным издания, Киев попросил альянс рассмотреть возможность перераспределения части из оставшихся в Трастовом фонде для Афганской национальной армии $3,4 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Страны НАТО рассматривают возможность задействовать средства из фонда, ранее использовавшегося для поддержки сил безопасности Афганистана, для помощи Украине. Об этом в среду написала газета Politico со ссылкой на пять источников в странах Запада.

Как отмечает издание, речь идет о Трастовом фонде для Афганской национальной армии. Средства из него использовались для обучения военнослужащих и закупки оборудования. Киев попросил НАТО рассмотреть возможность перераспределения части из оставшихся в фонде $3,4 млрд. Серьезных разногласий по поводу выделения средств из фонда в альянсе нет, пишет издание.

Средства могут быть выделены в качестве временной меры и могут помочь НАТО снизить накал риторики из-за стремления помочь Киеву на фоне экономических и других трудностей, которые испытывают страны альянса, указывает газета. По словам одного из собеседников издания, представители НАТО обсуждали вопрос предоставления афганских средств Украине более месяца, в том числе на встрече в Брюсселе в октябре. Средства фонда ранее были заморожены, и теперь страны альянса вырабатывают механизм передачи денег отдельным странам или перевода их куда-то еще. Некоторые страны альянса хотят, чтобы часть средств или вся сумма были направлены Украине.

США не участвуют в фонде, но тем не менее активно призывают европейские страны продолжать помогать Украине. Представитель пресс-службы НАТО Даниэле Риджио сказал изданию, что процесс возврата денег странам-донорам уже идет, но не стал отвечать на вопросы об использовании средств для финансирования военных нужд Украины.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. Соединенные Штаты уже предоставили Украине военную помощь на сумму, превышающую $20 млрд.