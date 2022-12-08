Комбат Ходаковский: После назначения Суровикина командующим СВО российские генералы стали более вменяемыми

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Командир батальона Восток Александр Ходаковский отметил большие перемены, произошедшие на фронте после назначения командующим спецоперацией генерала Суровикина. Согласно сделанной записи в собственном ТГ-канале, степень вменяемости российских генералов "повышается".

Ходаковский отметил, что после назначения Суровикина командующим СВО, начались кадровые перестановки, а генералы стали более вменяемыми. При этом он признал, что не знает, имеет ли сам командующий СВО к этому отношение, но система работы военных в зоне спецоперации меняется, причем кардинально.

Я не знаю, насколько Суровикин влияет на кадровые перестановки, но складывается пока робкое ощущение, что степень вменяемости генералов повышается. Время объективно работает на нас, и не только в вопросах улучшения качеств командного состава

- пишет Ходаковский.

По количеству новых разработок, которые появились в войсках, или только тестируются в боевых действиях, можно сказать, что наш потенциал даже не начал реализовываться. Комбат "Востока" взял назад свои слова об отсутствии в России инженерной школы, заявив, что она никуда не исчезла, просто никто не мог направить все усилия в одном направлении. Сейчас, с приходом нового командования, видимо ситуация меняется к лучшему, раз Ходаковский об этом пишет.

Я транслировал чужую оценку, что у нас, дескать, исчезла инженерная школа - вынужден взять свои слова обратно: школа не исчезла и не иссякла - разболталась система консолидации усилий в заданном направлении, пучок распался на прутья

- добавил он.

Ранее Ходаковский заявил, что локальные успехи быстрее всего достигаются при глобальном наступлении, когда противник под натиском не знает, за что хвататься и какой участок закрывать. Поэтому для того, чтобы диктовать свои условия после победы российская армия должна переходить к полномасштабному наступлению, а не пытаться достичь успеха на каком-то отдельно участке, куда противник постоянно подбрасывает резервы.