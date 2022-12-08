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ТАСС

Запуск японского модуля на Луну из США запланирован на 11 декабря

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Посадочный модуль HAKUTO-R разработки японской компании Ispace, на котором уже в 2022 году полетят три прибора канадской разработки
Посадочный модуль HAKUTO-R разработки японской компании Ispace, на котором уже в 2022 году полетят три прибора канадской разработки.
Источник изображения: Ispace

HAKUTO-R - первый японский аппарат, который должен достичь поверхности Луны, однако его запуск уже несколько раз переносился

ТОКИО, 7 декабря. /ТАСС/. Запуск на Луну японского посадочного модуля HAKUTO-R с помощью ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX запланирован на 11 декабря. Об этом сообщила в среду на своем сайте базирующаяся в Токио фирма Ispace, которая разработала модуль.

Запуск уже несколько раз переносился. Изначально он планировался на 28 ноября, но был перенесен на 1 декабря. Тогда его также не получилось провести из-за необходимости в дополнительной технической проверке ракеты.

HAKUTO-R - первый японский аппарат, который должен достичь поверхности Луны. Этот посадочный модуль призван доставить туда луноход "Рашид" Объединенных Арабских Эмиратов и ряд других грузов. 

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