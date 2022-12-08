Войти
ИноСМИ

Запад попался на уловку Путина

516
0
-1
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Красноярск
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Красноярск.
Источник изображения: © РИА Новости Рамиль Ситдиков

Дипломат Гиармати: Запад ошибся, когда поверил в то, что Россия больше не угроза

Запад ошибочно интерпретировал российскую позицию в международной политике, заявил венгерский политолог и дипломат Иштван Гиармати в интервью iROZHLAS. Он поверил Москве, когда та поддержала борьбу против терроризма и жил с иллюзией, что она не представляет угрозы, говорит Гиармати.

Анна Кошлерова (Anna Košlerová)

Запад был слишком мягок с Владимиром Путиным, как считает венгерский политолог и дипломат Иштван Гиармати. Мир позволил себя обмануть, поверив России, когда она поддержала борьбу против терроризма. "Все с готовностью поддались иллюзии, что Россия больше не представляет угрозы, и совершенно забыли базовый принцип безопасности: роль играют не столько сиюминутные российские намерения, сколько ее возможности. Намерения могут меняться очень быстро", — говорит Гиармати.

iROZHLAS: Какую именно роль играет Североатлантический альянс в вооруженном конфликте на Украине? Бытует мнение, что НАТО в военных действиях не фигурирует и не будет фигурировать, пока не будет активирована пятая статья.

Иштван Гиармати: Североатлантический альянс играет в вооруженном конфликте на Украине две основные роли. Во-первых, он образует военное и политическое ядро поддержки Украины, исходящей от стран-членов и их соратников. Во-вторых, НАТО как объединение всецело поддерживает Украину и организует помощь ей.

Североатлантический альянс не хотел вступать в прямую войну с Россией и поэтому поддерживает Украину косвенно через отдельные страны-члены. Может показаться, что НАТО участвует в военных действиях. Об этом говорит в основном Россия. Но с юридической и институциональной точки зрения, это неправда. Североатлантический альянс поддерживает Украину с помощью своих стран-членов.

— Хотя Украина не является одним из 30 членов НАТО, этот конфликт для НАТО крайне важен. Почему? Что стоит на кону на Украине?

— Отвечая на вопрос, почему вооруженный конфликт на Украине столь важен для нас, я стараюсь рассматривать ситуацию в широком контексте. Почему мы так много вкладываем в Украину? И будем ли мы вкладываться в реконструкцию страны, когда бои кончатся? Я думаю, что роль играет, в том числе, то, что Украина — важная составляющая европейской безопасности, и если бы Россия победила, то это отбросило бы нас назад.

Российское спецоперация на Украине — это нападение на европейскую безопасность, мировой порядок и, прежде всего, на демократию. К нападению Владимира Путина подтолкнула позиция Украины, которая давно отвернулась от России, начала демократизироваться и ориентироваться на Европейский Союз.

На Украине на кону стоит намного больше, чем украинская безопасность. Идет борьба за сохранение правового порядка и демократии. Эти принципы атакует не только Россия, но и другие диктатуры. Например, Китай продолжает отстаивать устаревшие правила, которыми Европа давно не руководствуется.

Я думаю, что военный конфликт на Украине не последний. Я надеюсь, что это последний конфликт, в котором стреляют, но уж точно это не последний конфликт вообще. Нам придется отстаивать принципы и ценности, которые я перечислил, и в будущем, в том числе после того, как вооруженный конфликт на Украине закончится. Поэтому я думаю, что Украина — первая линия обороны в длительной борьбе за демократию.

— Когда-то вы заявили, что Европа, никак не отреагировав на российские действия в Грузии в 2008 году, совершила огромную ошибку, потому что Владимир Путин расценил это как разрешение творить что угодно. Если бы в 2008 году Европа отреагировала иначе, можно было бы предотвратить нынешние ее действия на Украине?

— Российское наступление, которое мы наблюдаем сегодня, началось не в 2008 году, а тогда, когда Владимира Путина выбрали президентом. Он с самого начала планировал экспансию Российской Федерации. (…) Запад долго считал, что Владимир Путин наводит в России некий "порядок", выправляет экономику и устраняет хаос, который воцарился в России после развала Советского Союза. Так Путин преподносил себя, а западные страны поверили или, по крайней мере, смотрели на него снисходительно. Это была огромная ошибка.

А ведь единственное, что делал Владимир Путин, так это восстанавливал советскую экономику со всеми ее ошибками, которые наделал прошлый режим. Запад же, игнорируя происходящее, упрочивал путинский нарратив о том, что свободный рынок приносит хаос, а централизованно управляемая экономика — эквивалент порядка, который освободит Россию.

Когда в 2007 году на Мюнхенской конференции Владимир Путин обнаружил свои намерения и обвинил Вашингтон в том, что он пытается спровоцировать новую гонку вооружений, западные страны проигнорировали и это. Вторжение в Грузию мы не только спустили России, но и обвинили в конфликте Грузию. Руководство ЕС объявило, что грузины начали конфликт сами, хотя это была ложь.

Вообще Евросоюз пытался поладить с Россией, и из этого Владимир Путин заключил, что если Россия надавит посильнее, то Европа пойдет на компромиссы.

Не знаю, помните ли вы Андрея Андреевича Громыко, советского политика и дипломата? Он утверждал, что ключ к дипломатии в том, чтобы с самого начала ставить высокие цели. Шантаж партнеров без какого-либо намека на компромисс заставляет вашего партнера идти на уступки, и в итоге вы получаете хотя бы половину того, что требовали вначале. Именно этим Владимир Путин занимался с самого начала.

В 2009 году политические представители стран Восточной Европы написали письмо Бараку Обаме, в котором предостерегли его от дружбы с Россиейской Федерацией и просили, чтобы Соединенные Штаты Америки не пренебрегали интересами Восточной Европы. Я выступил одним из авторов этого письма, и вместе с Александром Вондрой мы ездили в Вашингтон в Белый дом, чтобы передать его. Там нас встретил Майкл Макфол, который сказал, что мы циники, застряли во временах холодной войны и не понимаем текущую политику Запада. Со стороны США ощущалось полное отсутствие всякой воли идти на конфронтацию с Владимиром Путиным.

— По-вашему, это было обусловлено тем, что, хотя одним из столпов Североатлантического альянса было предотвращение российской экспансии, в последние годы внимание было сосредоточено в основном на Ираке и Афганистане? Неужели НАТО так сосредоточилась на борьбе с террором, что упустила из виду угрозу, исходящую от России?

— На мой взгляд, войны в Афганистане и Ираке ввели западные державы в заблуждение потому, что мы вместе боролись со злом, причем зачастую бок о бок с Россией, которая поддерживала войну против терроризма, в том числе одобрив вступление американских войск в Афганистан. Американцы тогда расценили это, как знак невмешательства России в их войну в Афганистане, и поэтому решили не обращать внимание на постепенно растущую агрессию России в Восточной Европе.

Европейские страны тогда жили спокойно, и никому не хотелось вкладываться в оборону. Все приветствовали иллюзию, что Россия не представляет угрозы, и позабыли абсолютно базовый принцип безопасности: важны не российские намерения, а российские возможности. Намерения могут изменяться очень быстро, что мы, в конце концов, уже видели, и все это время у России оставались ядерные силы.

Таким образом, мы пришли к тому, к чему пришли, в том числе, из-за нашей ошибочной интерпретации российской позиции в международной политике. И Европа, и Барак Обама видели Россию в черно-белом цвете, то есть они думали, что путинская поддержка США в войне против терроризма означает, что мы стоим по одну сторону.

Кстати, не думаю, что Барак Обама был хорошим президентом, особенно если говорить о внешней политике. Владимира Путина очень мотивировал момент, когда Барак Обама не сдержал обещание и не нанес удар по Сирии, когда Асад перешел красную линию и применил химическое оружие. То, что Барак Обама не сделал, что обещал, Владимир Путин воспринял как сигнал о том, что Запад слаб.

— После Барака Обамы в 2017 году к власти пришел Дональд Трамп. Как на Североатлантический альянс повлияло хаотичное правление Дональда Трампа?

— Дональд Трамп поставил под сомнение само существование Североатлантического альянса. С одной стороны, он настаивал на укреплении НАТО, призывая союзников увеличить расходы на оборону до двух процентов ВВП. Хотя к тому же призывал еще Барак Обама, но так и не добился своего. Дональд Трамп продолжил его дело, что хорошо. С другой стороны, он угрожал тем, что США покинут Североатлантический альянс. Трудно было угадать, насколько серьезно настроен Дональд Трамп, и чему нужно верить: его вчерашним заявлениям о повышении расходов на оборону или сегодняшним словам о том, что США покинут Североатлантический альянс. Из-за него воцарилась полная неопределенность, а другие его действия привели к тому, что отношения между Европой и США ухудшились как никогда. Разумеется, это повлияло и на НАТО: европейские государства воспользовались ситуацией как предлогом, чтобы не инвестировать в оборону.

— Я понимаю, что мы уходим в плоскость чисто гипотетических предположений, но в середине 90-х говорили о том, что Россия может войти в Североатлантический альянс. Якобы это помогло бы демократизации России. Конечно, ничего подобного не произошло, но каким был бы мир, если бы тогда Россия вступила в Североатлантический альянс?

— Я считаю, что даже принимать Россию в Совет североатлантического сотрудничества в 1991 году было ошибкой. У русских это создало ошибочное впечатление о том, что они стоят на одной планке с НАТО — не как страны-члены Североатлантического альянса, а как сам альянс как таковой.

Знаете, Сталин хотел вступить в Североатлантический альянс еще в 1951 году. Тем, у кого все в порядке с чувством юмора, идея принять Россию в НАТО нравилась, потому что тогда можно было бы посмотреть на ее уход из альянса. Русские никогда не хотели быть частью Североатлантического альянса. Это был пиар-трюк.

Россия никогда всерьез не хотела этого, а НАТО никогда всерьез не рассматривала такую возможность.

— Однако в НАТО вступили несколько государств, которые входили когда-то в состав Советского Союза или были его сателлитами. Как членство в Североатлантическом альянсе повлияло на страны Варшавского договора, такие как Румыния, Чехия и Польша?

— В том была историческая необходимость, и предотвратить это было невозможно. Интересно, что Россия всегда выступала против их членства, хотя сама же и была причиной того, что восточноевропейские страны хотели вступить в НАТО. Они боялись агрессии России, которая, конечно, в свою очередь, утверждала, что их вступление в Североатлантический альянс угрожает ей самой.

Однако есть один простой способ обеспечить России безопасность — перестать вести себя как империалистический агрессор и давить на остальные государства. В этом заключалась главная причина того, что бывшие советские страны хотели вступить в Североатлантический альянс. Русские могут вечно рассказывать ложь о том, что кто-то когда-то им пообещал, что НАТО не будет расширяться, но все это элементарная неправда.

В декабре 2021 года Россия потребовала, чтобы НАТО не помогала Украине и развязала России руки. Но это требование возымело эффект совершенно противоположный тому, какой ожидал Владимир Путин. Рано или поздно Украина войдет в Североатлантический альянс, и в определенном смысле она уже является его частью. Когда именно будут выполнены формальности, не столь важно. Важно, что страны-члены Североатлантического альянса поддерживают Украину уже сейчас. Остальное зависит от того, чем закончится нынешний вооруженный конфликт.

— Что было бы, если бы России удалось захватить Киев в течение первой половины марта? Что это означало бы для будущего Североатлантического альянса?

— Думаю, что это радикально упрочило бы решимость стран-членов НАТО к борьбе, поскольку это означало бы, что Россия рвется в Центральную и Восточную Европу. Предполагаю, что это укрепило бы НАТО, которой пришлось бы напрячь все силы и усилить оборону границ как никогда прежде.

— Как на Североатлантический альянс повлияет вступление Финляндии и Швеции?

— Я всегда повторяю, что русские не перестают твердить: НАТО их окружает. Любопытно, что у России около 22 тысяч километров границ, из которых всего 1205 километров это границы с государствами-членами Североатлантического альянса. После вступления Финляндии граница России с НАТО увеличится вдвое. Владимир Путин же хотел совсем не этого.

И Финляндия, и Швеция — очень сильные с военной точки зрения страны. У Швеции очень современная армия, и обе эти страны — во многом даже более подходящие кандидаты, чем многие государства, которые уже являются членами Североатлантического альянса. Поэтому, на мой взгляд, НАТО многое выиграет, а Российская Федерация многое проиграет. Россия вообще ведет игру с нулевым исходом, и если кто-то выиграет, то она проиграет.

Иштван Гиармати бывший венгерский посол, политолог и специалист по безопасности и внешней политике. Занимал должность председателя международной некоммерческой организации International Centre for Democratic Transition. В 2008 2009 годах возглавлял оперативную группу министра обороны, где разрабатывал военную стратегию Венгрии. Также является членом ISS, Европейского совета по международным отношениям, общества European Advisory Group, NATO Defense College a ряда научных проектов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Венгрия
Грузия
Ирак
Китай
Польша
Россия
Румыния
Сирия
США
Украина
Финляндия
Чехия
Швеция
Персоны
Барак Обама
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Евросоюз
МКС
Ядерный щит
Похожие новости
15.11.2022
Запад не оставил России выбора
25.02.2022
Kupředu do minulosti: Украине уже ничто не поможет
22.02.2022
Foreign Affairs: победа России на Украине – это не научная фантастика
17.10.2019
The National Interest (США): куда пойдет Украина?
04.04.2019
The American Conservative (США): господин президент, закройте НАТО для новых членов навсегда
13.06.2017
Встреча лидеров НАТО через призму законов Паркинсона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 18:30
  • 23
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 08.12 17:25
  • 39375
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.12 13:03
  • 1
Полет «Стрижа»
  • 08.12 05:30
  • 3
Тыловые аэродромы России требуют усиления защиты
  • 07.12 21:59
  • 3
Дальняя в действии: какие цели поразили ВС России на Украине
  • 07.12 16:21
  • 3
Опубликованы кадры уничтожения украинских С-300 беспилотниками «Ланцет»
  • 07.12 14:24
  • 1
МО РФ: на украинских предприятиях ОПК после российского удара прекратили выпуск вооружения
  • 07.12 14:23
  • 2
СМИ: удар по аэродрому в Энгельсе координировала американская компания
  • 07.12 14:23
  • 1
Мишустин поручил наращивать темпы обеспечения российской армии
  • 07.12 11:43
  • 1
В Варшаве сообщили об использовании ВСУ переданных Польшей советских ЗРК "Нева"
  • 06.12 19:27
  • 3
В Киеве обещают до конца года принять на вооружение новый дрон-камикадзе, разработанный как ответ российским «Гераням»
  • 06.12 16:26
  • 1
Михаил Дегтярев: трудности преодолеваем благодаря трудолюбию наших людей - Интервью ТАСС
  • 06.12 16:23
  • 1
Путин подписал закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации
  • 06.12 16:23
  • 2
Президент России расширил антикартельные полномочия ФАС
  • 06.12 15:41
  • 0
Украина находится на грани коллапса, а «партнеры» Зеленского обещают еще больше оружия