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ЦАМТО

ВКС Франции получили новый самолет A330-200

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Самолет-заправщик Airbus A330 MRTT
Первый самолет-заправщик Airbus A330 MRTT Phénix ВВС Франции (серийный номер 1735).
Источник изображения: Министерство вооруженных сил Франции

ЦАМТО, 7 декабря. Генеральная дирекция по вооружениям министерства ВС Франции (DGA) объявила о получении третьего и последнего самолета А330-200, предназначенного для Воздушно-космических сил Франции.

Поставка выполнена в соответствии с подписанным с компанией Airbus 25 августа 2020 года в рамках плана государственной поддержки авиационной отрасли во время пандемии COVID-19 контракта на три дополнительных самолета A330-200. Приобретение этих самолетов позволило ВКС Франции ускорить снятие с вооружения устаревших A340 и A310, используемых для перевозки личного состава и грузов. В конечном итоге A330-200 будут переоборудованы в конфигурацию многоцелевого транспорта-заправщика (MRTT). Это позволит завершить обновление парка самолетов-заправщиков и увеличить их численность до 15 ед., как это предусмотрено "Законом о военных программах на 2019-2025 гг.".

Как сообщал ЦАМТО, в 2014 году DGA заключила с Airbus Defence and Space, выбранной по результатам тендера поставщиком 12 многоцелевых транспортов-заправщиков A330 MRTT, контракт на поставку первого самолета. В декабре 2015 года Airbus Defence and Space подписала с DGA контракт на поставку 8 дополнительных A330 MRTT, а в декабре 2018 года получила заказ на поставку еще трех.

Первый A330 MRTT прибыл на 125-ю авиабазу ВКС Франции в сентябре 2018 года. 8-й транспорт-заправщик A330 MRTT "Феникс" DGA приняла 21 октября 2022 года. Темп поставки новых самолетов составляет 1-2 ед. в год. Они входят в состав 31-й стратегической транспортно-заправочной эскадры.

Кроме того, в рамках плана государственной поддержки авиационной отрасли во время пандемии COVID-19 Министерство ВС Франции в 2020 году заказало компании Airbus три дополнительных самолета A330-200. Два из них DGA приняла и передала ВКС в конце 2020 года. В перспективе эти самолеты также будут переоборудованы в конфигурацию MRTT. Таким образом, парк A330 MRTT увеличится до 15 самолетов в соответствии с конечной целью, установленной "Законом о военных программах на 2019-2025 гг.".

Новые A330 MRTT предназначены для замены устаревших самолетов-заправщиков KC-135R (3 ед.) и C-135FR (11 ед.) производства Boeing, а также двух A340 и трех A310. Самолеты C-135FR/KC-135FR заменяются по мере поступления A330 MRTT. При этом первый C-135 был снят с вооружения в октябре 2020 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
KC-135
Компании
Airbus
Boeing
Проекты
2020-й год
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