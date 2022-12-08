Германия отказалась размещать ЗРК Patriot на Украине. В Польше засуетились

RP: Польша вновь поменяла решение и ждет появление ЗРК Patriot на своей территории

Польское Министерство обороны снова передумало, пишет Rzeczpospolita. После того как ему не удалось склонить Германию к тому, чтобы поставить ракетные системы Patriot на Украину, оно повторно согласилось разместить их на территории Польши.

Министр обороны Мариуш Блащак (Mariusz Błaszczak) сообщил, что Польша вместе с Министерством обороны Германии приступает к рабочим переговорам относительно размещения ракетных систем Patriot на польской территории.

"После разговора с Минобороны Германии я с разочарованием принял решение отказаться от поддержки Украины", – написал Блащак в Твиттере.

Министр выразил уверенность, что размещение комплексов на западе Украины "повысило бы безопасность поляков и украинцев";

"Итак, мы приступаем к рабочим переговорам относительно размещения систем в Польше и встраивания их в нашу систему командования", – сказал в заключение глава Минобороны.

Размещение системы Patriot на территории Республики Польша было предложено министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт после трагического инцидента в Пшеводуве, когда ракета украинской системы ПВО упала на здания и стала причиной гибели двух мужчин.

Польский Минобороны сначала принял предложение Германии, но после заявления Ярослава Качиньского на следующий день после падения ракеты о том, что "Патриоты" должны быть размещены на территории Украины, потому что в Польше они будут выполнять только "декоративные функции", министр обороны также изменил свое мнение на этот счет.

Отсутствие одобрения правительством размещения в Польше немецких "Патриотов" и предложение разместить их на территории Украины – страны, не являющейся членом НАТО – вызвали дискуссию в странах альянса. В дипломатических заявлениях главы НАТО указывалось, что теоретически каждая страна-член Альянса может от своего имени передать имеющиеся у нее системы Украине, но на самом деле шансы на это невелики из-за ожидаемой в такой ситуации эскалации конфликта с Россией.

Зарубежные СМИ обвинили польское правительстве в разжигании антинемецких настроений в Польше. В частности, агентство Associated Press написало, что антинемецкая риторика "уже давно является политической стратегией для получения голосов польских избирателей". "Пожилые поляки по-прежнему несут в себе травму зверств, совершенных Германией во время Второй мировой войны. В связи с предстоящей избирательной кампанией Польша требует от Германии 1,3 долларов военных репараций", – пишет агентство. Посол Германии в Польше Томас Баггер (Thomas Bagger) в беседе с изданием Rzeczpospolita не скрывал, что Берлин удивлен реакцией польских властей.

"Наше предложение по обеспечению безопасности польского воздушного пространства является свидетельством того большого значения, которое правительство в Берлине придает Польше. – сказал посол. – Польский ответ, который был передан нам в среду вечером – одновременно письмом и через аккаунт в Твиттере министра обороны Блащака – трудно понять. Польское правительство прекрасно понимает разницу между территорией, относящейся к НАТО, и территорией, не принадлежащей альянсу. И эти "Патриоты" входят в состав оборонного потенциала НАТО. Использование их за пределами этой сферы сейчас просто нереально", – подчеркнул Баггер.