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ТАСС

"Уралвагонзавод" по некоторым позициям досрочно выполнил гособоронзаказ

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Рабочие "Уралвагонзавода" осуществляют сборку танков в производственном цехе
Рабочие "Уралвагонзавода" осуществляют сборку танков в производственном цехе.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Концерн поставил Минобороны партию модернизированных танков Т-72Б3М и модернизированные бронетранспортеры БТР-82АМ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. АО "Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ) смог досрочно выполнить гособоронзаказ по некоторым позициям. Об этом заявил в среду первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков, который посетил УВЗ.

"В условиях постсоветского разрыва кооперационных связей и санкционного давления со стороны коллективного Запада "Уралвагонзаводу" и его руководству удалось не только консолидировать и объединить лучшие отечественные технологии и высококлассных специалистов, но и реализовать производственный процесс как эффективную завершенную технологическую цепочку. В результате многие позиции по гособоронзаказу выполнены досрочно", - сказал Артяков, чьи слова приводит УВЗ.

Первый заместитель генерального директора Ростеха прибыл в среду с рабочим визитом на "НПК "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. На предприятии он осмотрел танковый конвейер, где собирают машины Т-90М "Прорыв", Т-72Б3М и другие, и пообщался с рабочими "Уралвагонзавода". Как отметили в пресс-службе УВЗ, в ходе осмотра генеральный директор концерна Александр Потапов доложил Артякову о ходе выполнения гособоронзаказа и состоянии дел на предприятиях.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВЗ сообщал, что концерн поставил Минобороны РФ партию модернизированных танков Т-72Б3М и модернизированные бронетранспортеры БТР-82АМ.

Т-72Б3М - модернизированная версия танка Т-72Б3, получившая новую систему прицеливания с цифровым дисплеем, а также телевизионную камеру заднего обзора. Броня боевой машины усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты "Реликт". Кроме того, танк получил новую пушку калибра 125 мм с повышенной живучестью ствола, новую радиостанцию УКВ диапазона Р-168-25У-2 "Акведук", новое противопожарное оборудование и многоканальный прицел наводчика "Сосна-У".

Модернизированный бронетранспортер БТР-82АМ превосходит базовую модель (БТР-80) в огневой мощи. Если БТР-80 оснащались лишь 14,5 мм и 7,62 мм пулеметами, то модернизированный БТР-82АМ вооружен 30 мм автоматической пушкой 2А72 и спаренным с ней 7,62 мм пулеметом ПКТМ в боевом модуле. На модернизированной машине установлен цифровой двухплоскостной стабилизатор вооружения. БТР-82АМ оборудован двигателем мощностью 300 л. с., на нем установлены средства связи нового поколения, такие как цифровая радиостанция Р-168 и система ориентирования на местности "Трона-1". БТР-82АМ оснащается дополнительной противоосколочной защитой. 

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Страны
Россия
Продукция
2А72
БТР-80
БТР-82
БТР-82А
ПКТМ
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