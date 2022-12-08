Генсек НАТО считает невозможным дипломатическое завершение конфликта на Украине сейчас

Йенс Столтенберг высказался за продолжение активных поставок вооружения Западом Киеву

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что условий для дипломатического урегулирования конфликта на Украине в настоящее время нет, и высказался за продолжение активных поставок вооружения Западом Киеву.

"Условий [для дипломатического решения] сейчас нет. Чем больше мы хотим мирного разрешения, тем более срочным является предоставление военной помощи Украине", - сказал генсек НАТО в среду на форуме, организованном газетой Financial Times.

Столтенберг выступил с утверждением, что Россия пытается заморозить конфликт перед тем, как "начать более масштабное наступление весной". "Сейчас преимущество у Украины", - выразил мнение глава альянса, добавив, что члены НАТО "на постоянной основе обсуждают, какие системы [вооружения] они хотят поставить" Киеву.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.