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ТАСС

Генсек НАТО считает невозможным дипломатическое завершение конфликта на Украине сейчас

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Йенс Столтенберг высказался за продолжение активных поставок вооружения Западом Киеву

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что условий для дипломатического урегулирования конфликта на Украине в настоящее время нет, и высказался за продолжение активных поставок вооружения Западом Киеву.

"Условий [для дипломатического решения] сейчас нет. Чем больше мы хотим мирного разрешения, тем более срочным является предоставление военной помощи Украине", - сказал генсек НАТО в среду на форуме, организованном газетой Financial Times.

Столтенберг выступил с утверждением, что Россия пытается заморозить конфликт перед тем, как "начать более масштабное наступление весной". "Сейчас преимущество у Украины", - выразил мнение глава альянса, добавив, что члены НАТО "на постоянной основе обсуждают, какие системы [вооружения] они хотят поставить" Киеву.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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