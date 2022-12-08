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Военное обозрение

Конгресс США предупредил Турцию о недопустимости несанкционированных полетов над Грецией

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Источник изображения: topwar.ru

В США встревожены ухудшением отношений Афин и Анкары в связи с участившимися полетами турецких военных самолетов над островами в Эгейском море. Конгресс США решил направить Турции предостережение о недопустимости несанкционированных полетов над греческой территорией.

Как утверждается в сообщении, союзники по НАТО не должны нарушать воздушное пространство других союзников по НАТО. Сенатор Роберт Менендес, который все еще занимает пост председателя комитета Сената по международным отношениям, ранее заявлял, что не собирается давать Турции согласие на приобретение истребителей F-16, в том числе и из-за политики Анкары в отношении Греции.

Тем не менее, провести поправку, которая прямо бы препятствовала продаже истребителей F-16 Турции, в Конгрессе не удалось. Но сама ситуация остается довольно неприятной для США. И Турция, и Греция являются не просто членами НАТО, а важнейшими столпами альянса в Восточном Средиземноморье.

Начало вооруженного конфликта между двумя странами, учитывая их возможности, а также наличие военных баз США в регионе, было бы катастрофой для Североатлантического альянса. Более того, оно бы перечеркнуло и дальнейшую стратегию НАТО на Украине. Поэтому сейчас в интересах Вашингтона не допустить прямое столкновение Греции и Турции любыми способами.

Но инструментов для давления на Анкару у Белого дома не так много. Один из этих инструментов - угрозы не продавать те или иные виды вооружений, в первую очередь самолеты. Турция и так была лишена возможности участвовать в программе новейшего истребителя F-35 после покупки у России ЗРК С-400.

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F-16
F-35
С-400 Триумф
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