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ЦАМТО

Минобороны Брунея подписало контракт на закупку самолетов C-295MW

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C-295MW
C-295MW.
Источник изображения: airbus.com

ЦАМТО, 7 декабря. Минобороны Брунея объявило о подписании 2 декабря с испанской компанией Airbus Defence and Space контракта на поставку самолетов C-295MW.

Минобороны Брунея не раскрыло стоимость продажи, количество заказанных самолетов и сроки их поставки, сообщив лишь, что поставка будет выполнена "двумя партиями".

Собранные в Испании самолеты заменят один состоящий на вооружении ВВС Брунея самолет ВТА CN-235-110M, который был произведен по лицензии компанией Indonesian Aerospace около 26 лет назад и эксплуатируется с 1997 года.

Новые самолеты будут применяться для воздушных перевозок, оказания гуманитарной помощи и помощи пострадавшим в стихийных бедствиях, а также для проведения поисково-спасательных операций.

По данным Cirium, на вооружении ВВС Брунея имеется 20 ед. авиатехники, включая CN-235, четыре УТС PC-7 Piliatus, 12 вертолетов S-70is, два Белл-206 и один Белл-214.

На текущий момент Airbus Defence and Space поставила самолеты C-295 в 34 страны мира. По данным Airbus, в общей сложности было заказано 275 самолетов C-295 различных модификаций, из которых 203 поставлены заказчикам. Операторами C-295 в Юго-Восточной Азии являются Индонезия, Филиппины, Таиланд и Вьетнам. В сентябре 2021 года Индия заказала 56 самолетов C-295.

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Страны
Бруней
Вьетнам
Индия
Индонезия
Испания
Таиланд
Филиппины
Продукция
C-295 CASA
CN-235
PC-7
Компании
Airbus
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