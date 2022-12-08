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ЦАМТО

ВВС Мьянмы получили шесть УБС FTC-2000G

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Второй опытный образец китайского экспортного учебно-боевого самолета FTC-2000G (c) AVIC
Второй опытный образец китайского экспортного учебно-боевого самолета FTC-2000G (c) AVIC.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 7 декабря. Китайская корпорация Guizhou Aircraft Industry Corporation (GAIC) поставила шесть модернизированных многоцелевых реактивных учебно-боевых самолетов FTC-2000G ВВС Мьянмы.

Как сообщает ресурс The Irrawaddy, шесть самолетов прибыли в Мьянму в ноябре и в настоящее время проходят приемочные испытания на авиабазе "Мейктила" (в пригороде г.Мандалай), после чего они будут переданы на авиабазу "Намхсан" (на юге штата Шан).

Как уже сообщал ЦАМТО, о том, что китайская корпорация Guizhou Aircraft Industry Corporation, являющаяся дочерней компанией Aviation Industry Corporation of China (AVIC), реализует первый экспортный заказ на поставку модернизированного многоцелевого УБС FTC-2000G, стало известно в январе 2021 года.

Сообщалось, что сборка первого из шести самолетов, заказанных неназванным государством в Юго-Восточной Азии, началась в 2020 году. Соглашение было подписано примерно через 15 месяцев после первого испытательного полета модернизированного самолета. Первая партия новых машин должна быть передана заказчику в начале 2021 года, а полностью поставки должны завершиться в течение двух лет. На тот момент считалось, что заказчиком являются ВВС Камбоджи, что в итоге не подтвердилось.

Многоцелевой учебно-боевой самолет FTC-2000G специально разработан для поставки на экспорт в полном соответствии с потребностями потенциальных клиентов.

Созданный на базе самолета второго поколения и близкий по своим характеристикам к третьему поколению, FTC-2000G имеет весь необходимый функционал для подготовки летчиков истребителей, в том числе в ночное время суток, очень практичен и экономичен. Также самолет может выполнять разведывательные задачи и функции радиоэлектронной борьбы (по желанию заказчика).

Единственным экспортным заказчиком базовой версии сверхзвукового учебно-тренировочного самолета FTC-2000 являются Вооруженные силы Судана. О заключении командованием ВС Судана с китайской корпорацией GAIC контракта на приобретение шести FTC-2000 стало известно в рамках состоявшейся в ноябре 2016 года выставки Airshow China 2016. Самолеты были приняты на вооружение ВВС Судана в мае 2018 года.

FTC-2000 – это экспортный вариант двухместного сверхзвукового реактивного самолета JL-9, который производится корпорацией AVIC, принят на вооружение ВВС и ВМС НОАК для подготовки летчиков.

Максимальная взлетная масса версии FTC-2000G составляет около 11 т, включая 2 т боевой нагрузки. Длина самолета – 15,4 м, размах крыла – 9,99 м. FTC-2000G развивает максимальную скорость 1,4М, максимальная дальность полета – 1650 км, практический потолок – 15 км. В качестве вооружения может применяться пушка ГШ-23, управляемые ракеты и авиабомбы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Камбоджа
Китай
Мьянма
Судан
Продукция
ГШ-23
Компании
AVIC
Проекты
2020-й год
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