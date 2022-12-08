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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о применении бронепоезда в ходе спецоперации на Украине

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Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные сообщили о применении в ходе военной операции на Украине специального бронепоезда, который может уничтожать воздушные и наземные цели.

"Поезд имеет бронированное покрытие, на платформах размещены вооружение, техника и огневые средства, укрытия для ведения огня и отражения нападения противника", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По словам военных, специальный поезд создан военнослужащими железнодорожных войск Западного военного округа и введен в эксплуатацию.

"Он вооружен новейшей техникой и предназначен для технической разведки, разминирования, а также восстановления железнодорожного пути и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, тепловоз в поезде размещен в середине состава, чтобы уберечь его от первого удара противника.

"Специальная установка на поезде подавляет сигналы радиоуправляемых фугасов. На случай подрыва в голове всегда идёт платформа. Специальные выгоны защищены сталью толщиной 10, а кое-где и 20 миллиметров, внутри обложены мешками с песком. Это настоящий бронепоезд, вооруженный "до зубов", - отмечается в сообщении.

В Минобороны РФ сказали, что личный состав бронепоезда вооружен автоматами и крупнокалиберными пулемётами, поезд также оснащен зенитной установкой для уничтожения воздушных и наземных целей.

"Спаренная 23-мм пушка на поезде - главный калибр. Также имеются позиции снайпера", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ цитирует начальника расчета зенитной установки поезда: "Во время движения выявляем низколетящие воздушные аппараты с возможностью поражения до 1,5 км. Также укрепленные позиции, наземную легкобронированную технику с возможностью поражения до 2,5 км".

Задачей специального поезда является обеспечение безопасности эшелонов с различными грузами, личным составом и техникой, говорится в сообщении.

"В зоне проведения специальной операции личный состав обеспечивает безопасность движения не только военных эшелонов. В случае необходимости специальный поезд железнодорожных войск Западного военного округа может стать надёжным прикрытием для поездов с мирными жителями", - сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные в среду опубликовали видеокадры с бронепоездом, который выполняет задачи в зоне специальной военной операции на Украине.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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