Япония в три раза увеличит количество комплексов ПРО на юго-западных островах

Источник изображения: topwar.ru

Власти Японии продолжают ускоренными темпами увеличивать и перевооружать Силы самообороны страны. Несмотря на «мирное» название, Силы самообороны Японии давно являются мощными и хорошо вооруженными, их боеспособность увеличивается год от года. Сейчас Токио рассматривает возможность увеличения почти в три раза количества подразделений противоракетной обороны.

Новые комплексы ПРО планируется разместить к 2031 году на удаленных юго-западных островах Японии. Нет сомнений, что такое решение принимается в контексте общего роста напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а юго-западное направление выдает ориентированность ПРО на возможные угрозы со стороны Китая.

Власти страны рассчитывают включить план увеличения количества комплексов ПРО в Руководящие принципы правительственной программы национальной обороны, 10-летнюю политику наращивания обороны, которая будет обновлена к концу 2022 года. Согласно проекту, Япония увеличит количество подразделений противоракетной обороны на островах Нансэй, цепи островов, простирающейся на юго-запад от Кюсю в сторону Тайваня, до 11 с нынешних четырех. Шесть подразделений разместят в префектуре Окинава, а одно — на острове Амами-Осима на юго-западе префектуры Кагосима.

Источник изображения: topwar.ru

Эти подразделения должны получить возможность перехвата ракет вероятного противника в случае обострения ситуации в регионе и начала вооруженного конфликта. В плане также подчеркивается, что ракеты средней дальности Type-03 Сухопутных сил самообороны, изначально предназначенные для перехвата самолетов, будут модернизированы, чтобы они могли сбивать баллистические ракеты вероятного противника.

Кроме того, Япония изучает возможности противостояния гиперзвуковому оружию, которое разрабатывается Россией и Китаем. В качестве основных угроз безопасности Токио сегодня рассматриваются Китай и КНДР в первую очередь, Россия – во вторую очередь. События на Украине также использовались японскими властями в качестве аргумента для дальнейшего наращивания военных расходов, хотя Украина находится очень далеко от Японии и не имеет никакого отношения к ее геополитическим или экономическим интересам.

Сейчас в Токио все чаще говорят и о том, что страна должна обрести ударные возможности, так как одной противоракетной обороны якобы недостаточно для защиты от таких стран как Китай, КНДР и Россия. Тем самым, Япония фактически пересматривает свою политику в оборонной сфере, сформировавшуюся после Второй мировой войны.