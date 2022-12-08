Войти
Военное обозрение

Япония в три раза увеличит количество комплексов ПРО на юго-западных островах

320
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Власти Японии продолжают ускоренными темпами увеличивать и перевооружать Силы самообороны страны. Несмотря на «мирное» название, Силы самообороны Японии давно являются мощными и хорошо вооруженными, их боеспособность увеличивается год от года. Сейчас Токио рассматривает возможность увеличения почти в три раза количества подразделений противоракетной обороны.

Новые комплексы ПРО планируется разместить к 2031 году на удаленных юго-западных островах Японии. Нет сомнений, что такое решение принимается в контексте общего роста напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а юго-западное направление выдает ориентированность ПРО на возможные угрозы со стороны Китая.

Власти страны рассчитывают включить план увеличения количества комплексов ПРО в Руководящие принципы правительственной программы национальной обороны, 10-летнюю политику наращивания обороны, которая будет обновлена к концу 2022 года. Согласно проекту, Япония увеличит количество подразделений противоракетной обороны на островах Нансэй, цепи островов, простирающейся на юго-запад от Кюсю в сторону Тайваня, до 11 с нынешних четырех. Шесть подразделений разместят в префектуре Окинава, а одно — на острове Амами-Осима на юго-западе префектуры Кагосима.

Источник изображения: topwar.ru

Эти подразделения должны получить возможность перехвата ракет вероятного противника в случае обострения ситуации в регионе и начала вооруженного конфликта. В плане также подчеркивается, что ракеты средней дальности Type-03 Сухопутных сил самообороны, изначально предназначенные для перехвата самолетов, будут модернизированы, чтобы они могли сбивать баллистические ракеты вероятного противника.

Кроме того, Япония изучает возможности противостояния гиперзвуковому оружию, которое разрабатывается Россией и Китаем. В качестве основных угроз безопасности Токио сегодня рассматриваются Китай и КНДР в первую очередь, Россия – во вторую очередь. События на Украине также использовались японскими властями в качестве аргумента для дальнейшего наращивания военных расходов, хотя Украина находится очень далеко от Японии и не имеет никакого отношения к ее геополитическим или экономическим интересам.

Сейчас в Токио все чаще говорят и о том, что страна должна обрести ударные возможности, так как одной противоракетной обороны якобы недостаточно для защиты от таких стран как Китай, КНДР и Россия. Тем самым, Япония фактически пересматривает свою политику в оборонной сфере, сформировавшуюся после Второй мировой войны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Россия
Тайвань
Украина
Япония
Продукция
Chu-SAM
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
10.01.2022
США и Япония будут расширять оборонное сотрудничество для противостояния России и Китаю - Блинкен
13.09.2021
Liga.net (Украина): адмирал Ставридис написал книгу о войне. Через десять лет западный мир может погибнуть
23.08.2019
Топор войны
12.11.2018
Ядерный привет
23.04.2012
Угрозы реальные и мнимые
08.12.2010
ВМФ РФ не нужны тактические береговые ПКРК?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 18:30
  • 23
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 08.12 17:25
  • 39375
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.12 13:03
  • 1
Полет «Стрижа»
  • 08.12 05:30
  • 3
Тыловые аэродромы России требуют усиления защиты
  • 07.12 21:59
  • 3
Дальняя в действии: какие цели поразили ВС России на Украине
  • 07.12 16:21
  • 3
Опубликованы кадры уничтожения украинских С-300 беспилотниками «Ланцет»
  • 07.12 14:24
  • 1
МО РФ: на украинских предприятиях ОПК после российского удара прекратили выпуск вооружения
  • 07.12 14:23
  • 2
СМИ: удар по аэродрому в Энгельсе координировала американская компания
  • 07.12 14:23
  • 1
Мишустин поручил наращивать темпы обеспечения российской армии
  • 07.12 11:43
  • 1
В Варшаве сообщили об использовании ВСУ переданных Польшей советских ЗРК "Нева"
  • 06.12 19:27
  • 3
В Киеве обещают до конца года принять на вооружение новый дрон-камикадзе, разработанный как ответ российским «Гераням»
  • 06.12 16:26
  • 1
Михаил Дегтярев: трудности преодолеваем благодаря трудолюбию наших людей - Интервью ТАСС
  • 06.12 16:23
  • 1
Путин подписал закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации
  • 06.12 16:23
  • 2
Президент России расширил антикартельные полномочия ФАС
  • 06.12 15:41
  • 0
Украина находится на грани коллапса, а «партнеры» Зеленского обещают еще больше оружия