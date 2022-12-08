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ТАСС

Носитель "Калибров" МРК "Наро-Фоминск" спустят на воду 9 декабря

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Строительство малого ракетного корабля проекта 21631
Строительство малого ракетного корабля проекта 21631.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Корабли проекта 21631 строят на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького с 2010 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Зеленодольские корабелы спустят на воду одиннадцатый в серии малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 "Наро-Фоминск" - носитель крылатых ракет "Калибр-НК". Об этом сообщили в среду в пресс-службе Зеленодольского завода имени А. М. Горького.

"9 декабря на АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького" состоится торжественная церемония спуска на воду одиннадцатого из серии МРК проекта 21631, которому приказом главкома ВМФ России присвоено наименование "Наро-Фоминск", - говорится в сообщении.

Согласно данным разработчика, "Зеленодольского проектно-конструкторского бюро", МРК проекта 21631 являются многоцелевыми кораблями класса "река-море", предназначенными для охраны и защиты экономической зоны государства. При довольно скромных размерах и небольшом составе экипажа корабли этого проекта являются опасным противником благодаря наличию на борту внушительного набора самого современного вооружения.

Свои высокие возможности корабли этого проекта продемонстрировали в ходе военной операции России в Сирии и в ходе специальной военной операции на Украине.

Корабли проекта 21631 строятся на АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького" с 2010 года. В настоящее время успешно несут боевое дежурство в составе ВМФ России на Балтийском, Черноморском флотах и в составе Каспийской флотилии уже девять единиц. Каждый МРК несет восемь "Калибров". 

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Страны
Россия
Сирия
Украина
Продукция
3М-54
Club-N
Компании
ЗДЗ Горького
ЗПКБ ОАО
Проекты
21631 Буян-М
Калибр КР
КФ
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