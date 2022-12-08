США вводят постоянный запрет на обмен информацией по ПРО с Россией

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Соединенные Штаты больше не будут обмениваться с Россией информацией по системам ПРО, запрет на это закреплен в оборонном бюджете на 2023 год, согласованном комитетами Конгресса США.

Документ запрещает обмениваться с Россией информацией о системах противоракетной обороны, причем запрет постоянный, а не принятый на какое-либо определенное время. Кроме того, оборонный бюджет продлевает еще на пять лет запрет на сотрудничество с Россией в военной сфере.

Устанавливается постоянный запрет на обмен информацией с Россией, связанный с противоракетными системами обороны

- говорится в документе.

Среди других положений документа, касающихся России, можно отметить указание Пентагону принять меры по уменьшению зависимости военных объектов в Европе от российских энергоресурсов. Также США будут предпринимать дальнейшие действия по "снижению зависимости" Индии от российских вооружений. Т.е. в планах США заместить все имеющееся на вооружение индийской армии оружие на произведенное на Западе, желательно в Штатах.

Как ранее сообщалось, специальная комиссия Конгресса США, сформированная из представителей обеих палат, согласовала проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год (начался 1 октября 2022 года). Согласно опубликованным данным, бюджет обещает быть рекордно большим за всю историю существования США. Сумма, выделенная на военные нужды, находится на уровне 858 миллиардов долларов, хотя на 2022 год выделялось "всего" 778 млрд.