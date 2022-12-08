Войти
Военное обозрение

США вводят постоянный запрет на обмен информацией по ПРО с Россией

333
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты больше не будут обмениваться с Россией информацией по системам ПРО, запрет на это закреплен в оборонном бюджете на 2023 год, согласованном комитетами Конгресса США.

Документ запрещает обмениваться с Россией информацией о системах противоракетной обороны, причем запрет постоянный, а не принятый на какое-либо определенное время. Кроме того, оборонный бюджет продлевает еще на пять лет запрет на сотрудничество с Россией в военной сфере.

Устанавливается постоянный запрет на обмен информацией с Россией, связанный с противоракетными системами обороны

- говорится в документе.

Среди других положений документа, касающихся России, можно отметить указание Пентагону принять меры по уменьшению зависимости военных объектов в Европе от российских энергоресурсов. Также США будут предпринимать дальнейшие действия по "снижению зависимости" Индии от российских вооружений. Т.е. в планах США заместить все имеющееся на вооружение индийской армии оружие на произведенное на Западе, желательно в Штатах.

Как ранее сообщалось, специальная комиссия Конгресса США, сформированная из представителей обеих палат, согласовала проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год (начался 1 октября 2022 года). Согласно опубликованным данным, бюджет обещает быть рекордно большим за всю историю существования США. Сумма, выделенная на военные нужды, находится на уровне 858 миллиардов долларов, хотя на 2022 год выделялось "всего" 778 млрд.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Похожие новости
15.12.2021
«Гиена Европы» метит в сверхдержавы
01.07.2019
Интерактивный формат для командующих-миротворцев
27.06.2019
Россия отказалась торговать "Калибрами"
17.10.2016
Россия и Индия расширят военно-техническое сотрудничество
12.10.2016
Индия затевает новый истребительный тендер
07.02.2014
Радар нацелен в космос
25.08.2011
Чем запомнился юбилейный МАКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 18:30
  • 23
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 08.12 17:25
  • 39375
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.12 13:03
  • 1
Полет «Стрижа»
  • 08.12 05:30
  • 3
Тыловые аэродромы России требуют усиления защиты
  • 07.12 21:59
  • 3
Дальняя в действии: какие цели поразили ВС России на Украине
  • 07.12 16:21
  • 3
Опубликованы кадры уничтожения украинских С-300 беспилотниками «Ланцет»
  • 07.12 14:24
  • 1
МО РФ: на украинских предприятиях ОПК после российского удара прекратили выпуск вооружения
  • 07.12 14:23
  • 2
СМИ: удар по аэродрому в Энгельсе координировала американская компания
  • 07.12 14:23
  • 1
Мишустин поручил наращивать темпы обеспечения российской армии
  • 07.12 11:43
  • 1
В Варшаве сообщили об использовании ВСУ переданных Польшей советских ЗРК "Нева"
  • 06.12 19:27
  • 3
В Киеве обещают до конца года принять на вооружение новый дрон-камикадзе, разработанный как ответ российским «Гераням»
  • 06.12 16:26
  • 1
Михаил Дегтярев: трудности преодолеваем благодаря трудолюбию наших людей - Интервью ТАСС
  • 06.12 16:23
  • 1
Путин подписал закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации
  • 06.12 16:23
  • 2
Президент России расширил антикартельные полномочия ФАС
  • 06.12 15:41
  • 0
Украина находится на грани коллапса, а «партнеры» Зеленского обещают еще больше оружия