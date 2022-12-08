Запуск первого спутника "Экспресс-РВ" состоится в октябре 2025 года

В Роскосмосе сообщили, что развертывание полной орбитальной группировки состоится в 2026 году

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Запуск первого космического аппарата "Экспресс-РВ" в рамках проекта "Сфера" запланирован на октябрь 2025 года, сообщается в среду в Telegram-канале госкорпорации Роскосмос.

"Запуск первого "Экспресса" - в октябре 2025 года, развертывание полной орбитальной группировки - в 2026 году", - говорится в сообщении. Орбитальная группировка обеспечит предоставление услуг связи, включая широкополосный доступ в интернет, на всей территории России и акватории Северного Ледовитого океана.

"В космический комплекс "Экспресс-РВ" разработки ИСС Решетнева (АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" - прим. ТАСС) войдут четыре одноименных космических аппарата. Они будут работать на высокоэллиптической орбите в С-, Ku- и L-диапазонах. Гарантированный срок активного существования - 10 лет", - отметили в Роскосмосе.

В настоящее время в России реализуется федеральный проект "Сфера", подразумевающий запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Программа будет включать пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, и еще пять - наблюдения.

В рамках проекта "Сфера" предполагается создать более 600 спутников. Первый аппарат "Скиф-Д" был выведен на орбиту 22 октября. По данным Роскосмоса, с помощью нового спутника будут отработаны технологии предоставления услуги широкополосного доступа в интернет на всей территории РФ.