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Интерфакс-АВН

"Швабе" и Политех Петра Великого займутся импортозамещением в медицине

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Фото: «Швабе»
Фото: «Швабе».

Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) заключили соглашение о сотрудничестве по замещению импорта в области здравоохранения, сообщает пресс-служба компании.

"Ключевыми пунктами партнёрства станут разработка технологий для создания производств медизделий, комплектующих и расходных материалов для них, а также подготовка кадров", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, в целях реализации соглашения стороны намерены образовать научно-инжиниринговый центр. Его работа сосредоточится на задачах импортозамещения в области здравоохранения. На базе Института биомедицинских систем и биотехнологий планируется создавать новые материалы, технологии и приборы.

Соглашение заключено на форуме "Российская неделя здравоохранения-2022", который проходит в Москве. Документ подписали заместитель генерального директора холдинга "Швабе" Сергей Дмитроченко и директор Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Петра Великого Андрей Васин.

Дмитроченко отмечает, что в рамках соглашения стороны "решили объединить усилия именно в сфере замещения импорта, поскольку сегодня эта задача носит стратегически важный характер для всей страны".

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Россия
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