Проект оборонного бюджета США на 2023 ф.г. включает ряд антироссийских инициатив

ЦАМТО, 7 декабря. Согласованный профильными комитетами обеих палат конгресса проект оборонного бюджета США на 2023 ф.г. (в сумме 858 млрд. долл.) предполагает выделение свыше 6 млрд. долл. на сдерживание России в Европе.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в обнародованном 6 декабря документе.

"Проект бюджета на данный год… включает выделение свыше 6 млрд. долл. на инициативу по сдерживанию России в Европе", – следует из проекта бюджета на 2023 финансовый год.

Кроме того, проект бюджета обязует Пентагон изучить возможности снижения зависимости Индии от российских вооружений, говорится в опубликованном описании законопроекта.

"Пентагон обязан провести… обсуждение возможностей и вызовов, связанных со снижением зависимости Индии от произведенных Россией вооружений и оборонных систем", – указано в документе.

Проект бюджета также включает выделение дополнительных 800 млн. долл. в качестве военной помощи Украине в 2023 ф.г.