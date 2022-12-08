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ЦАМТО

Германия отказала Украине в поставке ЗРК Patriot, их разместят в Польше

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Ракетная система ПВО Patriot
Ракетная система ПВО Patriot.
Источник изображения: AP Photo/ Eugene Hoshiko

ЦАМТО, 7 декабря. Германия отказалась поставить Украине ЗРК Patriot, их разместят в Польше. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Как напоминает агентство, ранее глава Минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. После этого премьер Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский и министр обороны Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие ЗРК Patriot на Украине.

"После разговора с министром обороны Германии я с разочарованием воспринял решение отказаться от поддержки Украины. Развертывание Patriot на западе Украины повысило бы безопасность поляков и украинцев", – написал М.Блащак в Twitter.

"Приступаем к согласованиям поставок пусковых установок ЗРК Patriot в Польшу и их интеграции в нашу систему управления", – добавил он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Украина
Продукция
EF-2000
Patriot ЗРК
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