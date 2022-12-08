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ТАСС

Бронетанковый ремзавод передал МО РФ модернизированные бронетранспортеры БТР-82АМ

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БТР-82АМ
Бронетранспортер БТР-82АМ.
Источник изображения: © Sputnik / Илона Хварцкия

В пресс-службе УВЗ сообщили, что узлы и агрегаты трансмиссии, ходовой части, электронного и спецоборудования машин восстановлены в соответствии с требованиями ремонтной документации

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Бронетанковый ремонтный завод (БТРЗ, в составе концерна "Уралвагонзавод", УВЗ, госкорпорации "Ростех") поставил Минобороны РФ модернизированные бронетранспортеры БТР-82АМ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УВЗ.

"АО "81 БТРЗ" провел плановый ремонт с модернизацией бронетранспортеров БТР-80. Боевые машины приведены к виду БТР-82АМ, прошли все виды испытаний и приняты представителями Министерства обороны России", - сообщили в концерне.

Там отметили, что узлы и агрегаты трансмиссии, ходовой части, электронного и спецоборудования машин восстановлены в соответствии с требованиями ремонтной документации. Силовой агрегат, боевое отделение и комплектующие 100% сменности заменены на новые. Выполненные работы позволили увеличить огневую мощь и подвижность боевой машины, отметили в УВЗ, подчеркнув, что часть запасных частей изготовлена силами завода.

Модернизированный бронетранспортер БТР-82АМ превосходит базовую модель (БТР-80) в огневой мощи. Если БТР-80 оснащались лишь 14,5-мм и 7,62-мм пулеметами, то модернизированный БТР-82АМ вооружен 30-мм автоматической пушкой 2А72 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом ПКТМ в боевом модуле. На модернизированной машине установлен цифровой двухплоскостной стабилизатор вооружения. БТР-82АМ оборудован двигателем мощностью 300 л. с., на нем установлены средства связи нового поколения, такие как цифровая радиостанция Р-168 и система ориентирования на местности "Трона-1". БТР-82АМ оснащается дополнительной противоосколочной защитой. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2А72
БТР-80
БТР-82
БТР-82А
ПКТМ
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
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