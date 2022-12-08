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ЦАМТО

Экипажи Су-27 ВКС России продолжают выполнять боевые задачи в ходе СВО

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Истребители Су-27 ВКС России
Истребители Су-27 ВКС России.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

ЦАМТО, 7 декабря. Экипажи истребителей Су-27 выполняют задачи воздушного патрулирования в заданном районе и прикрытия действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.

Видеоролик представлен на сайте Минобороны.

Как говорится в комментарии к видеоролику, полеты истребителей ВКС России выполняются с подвешенными ракетами различного класса. При обнаружении воздушной цели летчики идентифицируют ее, и в случае если это противник, уничтожают ракетным вооружением.

"Выполняем боевые задачи. По командам с КП занимаем зону дежурства в воздухе. При обнаружении цели выполняем пуски управляемых ракет класса "воздух-воздух". Часто поражаем беспилотные летательные аппараты противника. Дежурство выполняется на постоянной основе в круглосуточном режиме", – рассказал один из летчиков Су-27 Александр.

"В зоне проведения СВО проявляются настоящие боевые качества летчика. Сейчас в наши подразделения приходит молодое поколение летного состава, смотрит на наших боевых товарищей, перенимает у них боевой опыт и стремится к успешному выполнению боевых задач", – подчеркнул он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-27
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