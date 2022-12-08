Британская армия решила модернизировать свои радиостанции на основе анализа украинского конфликта

Источник изображения: topwar.ru

Армия Великобритании осуществила крупнейшую за последние десять лет закупку армейских радиостанций, ставя своей задачей улучшение качества связи пехотных подразделений на основе анализа и применения уроков украинского конфликта.

25 ноября Министерство обороны Великобритании объявило, что выбрало L3Harris Technologies для выполнения поставленных задач. Контракт заключается на сумму в 90 млн фунтов стерлингов (103 млн долларов) и включает поставку более 1300 портативных и переносных радиостанций AN/PRC-163 (SDR). В течение ближайших нескольких лет их планируется передать армейским подразделениям. В армии SDR заменят устаревшие радиостанции L3Harris AN/PRC-152 и AN/PRC-117G, которыми британские сухопутные войска пользуются уже более десятилетия.

Региональный управляющий директор L3Harris в Великобритании Ян Блоуэр подчеркивает, что британская армия будет использовать радиостанции SDR для обеспечения взаимодействия с международными партнерами, а также для улучшения связи «земля-воздух» и тактической спутниковой связи. Что интересно, компания поставила несколько тысяч SDR «Тип3» вооруженным силам Украины.

Источник изображения: topwar.ru

Как подтвердил украинский конфликт, устойчивая связь, в том числе между подразделениями непосредственно на фронте, играет в современной войне очень большую роль. Чем выше качество связи между подразделениями, отдельными бойцами, тем эффективнее они могут действовать на поле боя. Американские военные эксперты утверждают, что радиостанции, которые теперь планируется поставлять британской армии, играли очень важную роль на Украине. Новые радиостанции британской армии, как заявлено, значительно повысят координацию действий и управляемой британских армейских подразделений. Ожидается, что SDR будут развернуты в армии в 2023 году и позже.

AN/PRC-163 и AN/PRC-167, предназначенные для эксплуатации пехотинцами, являются двухканальными SDR, обеспечивающими одновременную связь по альтернативным сетям. Обе SDR также могут работать с различными формами сигналов, хотя представитель компании L3Harris не пожелал уточнить журналистам, какие именно типы были включены в контракт с армией. Тем не менее, британские военные рассчитывают, что новые радиостанции позволят не только повысить управляемость собственно британских войск, но и создадут условия для более легкой интеграции на поле боя с подразделениями армии США и других стран НАТО.