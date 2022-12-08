Госдеп США одобрил потенциальную поставку вертолётов CH-47F Chinook Южной Корее

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Южная Корея в скором времени войдет в число стран-эксплуатантов американского вертолета CH-47F Chinook, Госдеп США одобрил возможную продажу данных вертолетов южнокорейской армии.

Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США накануне распространило заявление, согласно которому Госдеп одобрил потенциальную продажу Южной Корее вертолетов CH-47F Chinook и различного оборудования на сумму 1,5 млрд. долларов. Хотя количество предполагаемых к поставке вертолетов в заявлении не указано, известно, что Сеул ранее запрашивал разрешение на закупку 18 вертолетов, запчастей к ним, вооружения и различного оборудования.

Данная предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить безопасность основного союзника, который играет важную роль, содействуя политической стабильности и экономическому развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе

- говорится в заявлении Госдепа.

Boeing CH-47 Chinook — американский тяжелый военно-транспортный вертолет продольной схемы. Он разработан на основе CH-46 и широко эксплуатируется с начала 1960-х годов. Предназначен для перевозки 55 десантников или 24 пары носилок с ранеными и трех врачей, или от десяти до 12 тонн грузов. Стоит на вооружении более 20 стран мира. CH-47F поставляется в войска с 2008 года.

С 2023 года американские военные начнут получать новую версию вертолета - CH-47F Chinook Block II. От базовой версии новый вертолет отличается большей грузоподъемностью, он получил новые лопасти, созданные с использованием композитов, более мощные двигатели, обновленную бортовую электронику, генераторы и новую топливную систему.