Польша не хочет прекращения огня на Украине

Interia: для Польши прекращение огня на Украине не принесет ничего хорошего

Для Польши невыгодно начало мирных переговоров по Украине, пишет Interia. Если Путин продемонстрирует готовность к прекращению огня, Западная Европа пойдет ему навстречу. Но для Польши это означает появление рядом с ее границами горячей точки и постоянную угрозу войны.

Ярослав Куиш

В последнее время казалось, что позиции стран Запада и соседей России по поводу спецоперации на Украине сблизились. Страны ЕС и НАТО говорят в основном единогласно. Однако, чтобы возобновить прежний раскол, хватило бы того, чтобы Путин — для вида или всерьез — послал сигнал о том, что готов к перемирию. Это козырь в руках Путина.

"Россия должна проиграть, иначе Украина пропадет", — говорит известный эксперт Кристина Курчаб-Редлих (Krystyna Kurczab-Redlich). Она высказывает вслух то, что думают, может быть, не все, но в любом случае миллионы людей в Восточной Европе. Поляки разделяют это убеждение независимо от межпартийных разногласий. Недавно один из оппозиционных политиков заявил, что в вопросах безопасности страны поляризация не действует. Однако здесь появляется большое "НО".

Но из-за единодушия миллионов граждан в регионе мы неохотно слышим другие голоса, не говоря уже о том, чтобы протянуть руку Кремлю или принять во внимание российские интересы. "Путин сошел с ума, а русские — нация убийц", — так условно можно было бы резюмировать позицию польского общественного мнения.

Между тем не все разделяют эту позицию. Достаточно упомянуть интервью, которое в минувшие выходные дал CBS News президент Франции. Эммануэль Макрон заявил, что, если бы Владимир Путин согласился на перемирие и мирные переговоры, необходимо было бы в ответ предложить набор гарантий безопасности, которые примет Москва. Кроме того, нельзя поддерживать изоляцию президента России.

В последнее время прогремело заявление президента Джо Байдена, из которого можно сделать вывод, что он готов вести переговоры с Путиным, не упоминая при этом правительства в Киеве. Как прокомментировал немецкий публицит FAZ Николас Буссе (Nikolas Busse), одно заявление — это еще не изменение курса, тем не менее это сигнал о том, как меняется мышление о конфликте в пользу России.

Козырь Путина

Мы должны понять, что у президента Путина в руках есть какой-то козырь. Если бы он захотел, то мог бы посеять семя раздора между сегодняшними союзниками. Достаточно было бы обозначить готовность к переговорам за спиной Киева, Варшавы и Таллина. Идти на диалог о будущем, но пока без конкретных уступок. Тогда в демократических государствах может появиться более сильное, массовое давление на правительства, чтобы как можно скорее положить конец конфликту, который способствует высоким ценам, росту инфляции и т. д.

В случае с Францией совершенно очевидно, зачем стремиться к миру. В национальной политике Париж сделал ставку на достойную защиту граждан от последствий инфляции. Стоимость этих мер огромная, но, если бы пришел мир, возможно, получилось бы пережить трудные времена без значительных потерь. Французы жалуются, но все же во многом именно благодаря политике правительства инфляция у них однозначная.

О немецких энергетических связях с Россией написано так много, что здесь мы не будем на этом останавливаться. Берлин с большим облегчением принял бы любое перемирие.

И мы останемся ни с чем? В определенном смысле да. Прекращение огня просто приведет к гибели меньшего количества людей. С другой стороны, на геополитической карте мира "навсегда" уже появится горячая точка, место провокаций и страха перед возможной войной. Наша часть мира присоединится к таким регионам, как Тайвань, Израиль или Южная Корея, где миром можно наслаждаться только в определенной степени. О беззаботной жизни в собственной независимой стране уже не будет и речи. Нервозный суверенитет навсегда станет нашей повседневной жизнью.

Мы это знаем и поэтому хотим, как говорит Курчаб-Редлих, победы. Однако следует помнить, что самые важные решения в этом вопросе все равно будут приниматься за нашей спиной. Наши протесты здесь, к сожалению, ничего не изменят.