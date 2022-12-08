Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник

Пекин. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Китайская ракета-носитель "Куайчжоу-11" успешно вывела на околоземную орбиту экспериментальный спутник Xingyun VDES, сообщила в среду Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC).

Запуск был осуществлён с космодрома Цзюцюань в 09:15 по Пекинскому времени (в 04:15 мск).

С помощью выведенного аппарата планируется испытать высокоточную систему передачи данных VDES, которая будет использоваться во время чрезвычайных происшествий на воде, а также для наблюдения за передвижением судов по морским просторам.