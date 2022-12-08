Войти
Интерфакс-АВН

Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник

325
0
0
Логотип CASIC
Логотип China Aerospace Science & Industry Corporation - CASIC.
Источник изображения: http://china-uz-friendship.com/

Пекин. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Китайская ракета-носитель "Куайчжоу-11" успешно вывела на околоземную орбиту экспериментальный спутник Xingyun VDES, сообщила в среду Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC).

Запуск был осуществлён с космодрома Цзюцюань в 09:15 по Пекинскому времени (в 04:15 мск).

С помощью выведенного аппарата планируется испытать высокоточную систему передачи данных VDES, которая будет использоваться во время чрезвычайных происшествий на воде, а также для наблюдения за передвижением судов по морским просторам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CASIC
Похожие новости
27.04.2021
Китайская аэрокосмическая компания выпустила экзоскелет для лесных пожарных
29.05.2019
"Нефритовый заяц" уходит в отрыв
10.01.2017
Китай запустил три спутника при помощи коммерческой ракеты-носителя
13.09.2016
СМИ: коммерческие пуски ракеты-носителя "Куайчжоу-11" начнутся в 2017 году
25.11.2014
Экспортная орбита
07.08.2014
Россия закупит китайскую микроэлектронику на $2 млрд
26.09.2012
Китай подвел промежуточные итоги военной реформы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 18:30
  • 23
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 08.12 17:25
  • 39375
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.12 13:03
  • 1
Полет «Стрижа»
  • 08.12 05:30
  • 3
Тыловые аэродромы России требуют усиления защиты
  • 07.12 21:59
  • 3
Дальняя в действии: какие цели поразили ВС России на Украине
  • 07.12 16:21
  • 3
Опубликованы кадры уничтожения украинских С-300 беспилотниками «Ланцет»
  • 07.12 14:24
  • 1
МО РФ: на украинских предприятиях ОПК после российского удара прекратили выпуск вооружения
  • 07.12 14:23
  • 2
СМИ: удар по аэродрому в Энгельсе координировала американская компания
  • 07.12 14:23
  • 1
Мишустин поручил наращивать темпы обеспечения российской армии
  • 07.12 11:43
  • 1
В Варшаве сообщили об использовании ВСУ переданных Польшей советских ЗРК "Нева"
  • 06.12 19:27
  • 3
В Киеве обещают до конца года принять на вооружение новый дрон-камикадзе, разработанный как ответ российским «Гераням»
  • 06.12 16:26
  • 1
Михаил Дегтярев: трудности преодолеваем благодаря трудолюбию наших людей - Интервью ТАСС
  • 06.12 16:23
  • 1
Путин подписал закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации
  • 06.12 16:23
  • 2
Президент России расширил антикартельные полномочия ФАС
  • 06.12 15:41
  • 0
Украина находится на грани коллапса, а «партнеры» Зеленского обещают еще больше оружия