Полет «Стрижа»

Военный обозреватель «Известий» Антон Лавров — о новом дальнобойном оружии Украины и том, как ему противостоять

В этот понедельник, 5 декабря, Украина устроила первую проверку для своего секретного оружия, которое разрабатывало в тайне несколько месяцев. По данным российского Минобороны, в этот день по аэродромам Дальней авиации в Саратовской и Рязанской области была совершена попытка удара реактивными беспилотниками советского производства, действующими на низких высотах.

Конкретная модель беспилотников не была названа, но список кандидатов ничтожен. На вооружении Украины были несколько десятков больших советских дронов-разведчиков Ту-141 «Стриж» и Ту-143 «Рейс». Последний непригоден для столь глубокого удара по российской территории. Он может пролететь лишь 200 км. А вот «Стриж» со своей максимальной дальностью в 1 тыс. км и высокой скоростью теоретически способен на такой рейд.

Конечно, изначальная советская модель с ее устаревшими средствами навигации не была бы пригодна для удара по аэродрому «Энгельс». Она бы в него даже не попала. Но Украина еще до начала СВО вела работы по модернизации своих «Рейсов» и «Стрижей». Их оснастили улучшенными автопилотами и цифровыми камерами взамен аналоговых. Уже в ходе СВО несколько раз они были использованы и в ударном варианте, в роли примитивных беспилотников-«камикадзе». Но тогда их точность была крайне низка и проблема наведения оставалась не решена.

Один снаряженный авиабомбой украинский «Стриж» полностью вышел из-под контроля и упал в марте в Хорватии, неподалеку от города Загреб, пролетев сотни километров. Меньшие по размерам «Рейсы», переделанные в «камикадзе», пытались атаковать не только города ДНР и ЛНР, но и Белгород с Курском.

Для применения на дальних дистанция новый вариант по всей видимости прошел глубокую модернизацию. Его надо было оснастить не только современной инерционной навигационной системой, но и корректировкой по спутниковым координатам, высотомером и продвинутым полетным контроллером. Купить необходимые комплектующие сегодня — не проблема даже на гражданском секторе рынка. С инжинирингом, скорее всего, помогли и зарубежные союзники, как это было с морскими беспилотниками.

Первое применение очередного украинского «чудо-оружия» прошло явно хуже, чем задумывалось. Последствия могли быть гораздо серьезнее, чем гибель трех военных и повреждения двух самолетов. Тем не менее, не может не вызывать тревогу, что атака на стратегические объекты прошла не без некоторых успехов.

Почему же модернизированным БЛА вообще удалось добраться до аэродромов? Вероятно, сыграл элемент внезапности первого применения. Высокая скорость «Стрижей» в 1 тыс. км/ч позволяет добираться до целей менее чем за час, а приграничную зону особого внимания они преодолевают за считаные минуты.

Оба аэродрома прикрыты мощными дальнобойными системами ПВО, включая С-400, но вряд ли в эту ночь они были полностью готовы отразить удар нового украинского оружия.

Пока у противника не было на вооружении систем, способного пролететь хотя бы половину расстояния до этих аэродромов, в наивысшую степень боеготовности их система ПВО скорее всего не приводилась. В таких условиях невозможно немедленно отрыть огонь из дальнобойных комплексов по любому подозрительному объекту. И в районе Рязани, и над Саратовом проходят трассы гражданской авиации с интенсивным трафиком авиалайнеров.

По всей видимости, по «камикадзе» отработали комплексы малой дальности, защищающие сами аэродромы, уже непосредственно при приближении к авиабазам. Мы не раз видели немаленькие воронки, которые оставляли тяжелые «Рейсы» и «Стрижи» с подвешенными 120-кг фугасно-осколочными авиабомбами. Если бы они упали рядом с такой «мягкой» целью, как самолет, одними повреждениями обшивки дело бы точно не ограничилось.

Утрата внезапности появления у врага нового дальнобойного оружия приведет к новому витку извечного противостояния «меча» и «щита». Уже ясно, что военную ситуацию они переломить в принципе не в состоянии.

Уже сейчас методы противодействия угрозе понятны, так как украинский эрзац не представляет собой ничего принципиально нового. Пусть и модернизированный, «Стриж» по определению менее эффективен, чем современная крылатая ракета большой дальности — стандартный противник для ВКС. У них есть чем с ними бороться. Кроме того, запасы «Стрижей» у киевских властей очень немногочисленны. В стране их оставалось несколько десятков, часть уже израсходована, а взять новые аппараты просто неоткуда.

Нанести серьезный военный урон с их помощью невозможно. Поэтом вполне вероятно, что Киев попробует переключить удары новой игрушкой на медийно-значимые цели, повреждение которых может вызвать большой шум в СМИ, прежде всего зарубежных, или попробуют атаковать ими объекты критически важной инфраструктуры.

Впрочем, утешаться малым количеством «Стрижей» не стоит. Атака должна стать предупредительным звонком. Надо оперативно перестроиться и учесть не только наличие у противника дальнобойного оружия, но и настойчивого желания обзавестись еще большим его количеством и номенклатурой.

США и НАТО пока не спешат оснащать Украину дальнобойными ракетами, но и препятствовать ей в собственных разработках тоже не станут. Создание медленных нереактивных дронов большой дальности из коммерческих компонентов на горизонте в нескольких месяцев, а тем более лет, не выглядит невозможным. При этом надежно защитить зенитными ракетными комплексами каждый объект в радиусе тысячи километров от границ с Украиной — нельзя.

Поэтому необходимо продолжать совершенствовать сплошное радиолокационное поле вдоль границы со ставшим глубоко враждебным нам государством. Незамеченными не должны проходить вторжения не только авиации и вертолетов, но и дронов с малой отражающей поверхностью. Кроме усиления границы зенитными ракетными комплексами необходимо нарастить постоянное патрулирование в воздухе истребительной авиации, чтобы любой незваный гость, будь это старый «Стриж» или большой самодельный беспилотник, был вовремя встречен после пересечения границы. Опыт других стран показывает, что в борьбе с подобными бесплиотникам именно авиация становится наиболее эффективным с точки зрения затрат способом.

Автор — военный обозреватель «Известий»

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