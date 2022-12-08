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Военное обозрение

Министр обороны Италии подтвердил отсутствие планов на отправку нового пакета военной помощи Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Украина не получит вооружения от Италии в этом году, правительство приняло решение не формировать очередной, уже шестой пакет военной помощи. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

В Риме приняли решение до конца этого года не принимать никакого нового декрета о формировании нового пакета военной помощи Украине. Связано это с тем, что итальянское правительство пытается учесть все хотелки Зеленского и его окружения, а это не сильно выходит. К предыдущим запросам недавно добавились просьбы о поставках оборудования, необходимого для восстановления энергосистемы страны. В то же время Италия продолжит поддерживать Украину, объемы помощи будут определены позднее.

Заверяю, что до конца года не будет никакого нового декрета. Посмотрим, какое решение примет правительство по поводу будущей помощи Украине и что под ней будет подразумеваться. Главные просьбы Киева в последнее время касаются в первую очередь инфраструктурных вопросов на фоне нехватки энергии, просят генераторы

- заявил Крозетто.

1 декабря 2022 года совет министров Италии принял специальный декрет, разрешающий поставки вооружения на Украину и в следующем году. Действовать он будет до 31 декабря 2023 года. По данным местной прессы очередной пакет военной помощи для Киева будет сформирован в первых числах января, сейчас правительство пытается определить, что необходимо Украине на основании поступивших запросов. С большой вероятностью, итальянцы отправят Киеву зенитные комплексы, уж очень настойчиво их выпрашивает Зеленский. Однако ни объемы вероятной поставки, ни наименования ЗРК не раскрываются, хотя это могут быть зенитные комплексы SAMP-T.

Италия уже отправила на Украину пять пакетов военной помощи, полностью засекретив поставки. Так что сказать, что точно поставили итальянцы Киеву возможности нет.

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Страны
Италия
Украина
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