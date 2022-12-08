Минобороны России показало работу военного поезда в ходе спецоперации

Минобороны России показало работу специального военного поезда в ходе спецоперации

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры работы в ходе спецоперации специального поезда железнодорожных войск Западного военного округа.

На кадрах показано движение бронепоезда, из окон которого местность "прикрывают" военнослужащие, вооруженные пулеметами, автоматами и снайперскими винтовками, на вагонах с открытым верхом дежурят расчеты 23-миллиметровой зенитной установки. Затем поезд останавливается, железнодорожные пути, а также мосты обследуют саперы с миноискателями.

В военном ведомстве отметили, что специальный поезд предназначен для технической разведки, разминирования, а также восстановления железнодорожного пути и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями.

"Во время движения выявляем низколетящие воздушные аппараты с возможностью поражения до 1,5 километров. Также укрепленные позиции, наземную легкобронированную технику с возможностью поражения до 2,5 километров. Также поддерживаем наших ребят – это самый основной калибр на нашем поезде", - рассказал в видеоролике начальник расчета зенитной установки Вячеслав.

Другой задачей бронепоезда является обеспечение безопасности эшелонов с различными грузами, личным составом и техникой. В случае необходимости поезд может стать также надежным прикрытием для поездов с мирными жителями.

"Это платформа прикрытия. Она идет самая первая. Основная ее задача – при срабатывании взрывных устройств она первая возьмет на себя удар. На ней находятся материалы верхнего строения путей, которые нам позволяют в кратчайшие сроки восстановить разрушенные участки, если такие у нас будут попадаться", - рассказал начальник спецпоезда Сергей.