Профильные комитеты Конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на $858 млрд

В частности, документ предполагает выделение не менее $800 млн на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Комитеты обеих палат Конгресса США по делам вооруженных сил согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год (начался 1 октября) в размере $858 млрд. Об этом говорится в распространенном во вторник совместном письменном заявлении комитетов.

Объем согласованного проекта на $45 млрд больше того, что запросил Белый дом в начале нынешнего года. При этом размер оборонного бюджета на 2022 финансовый год составлял $778 млрд.

В проект заложены средства, выделяемые на американскую разведку, новые самолеты, корабли, военные транспортные средства, а также на современные технологии. Так, он включает $2,7 млрд на увеличение мощностей по производству боеприпасов и временное снятие некоторых ограничений на контракты на их поставку Украине. Профильные комитеты одобрили полное финансирование программы стратегических бомбардировщиков шестого поколения, способных нести ядерное оружие, B-21a. Законодатели также намерены выделить до $10 млрд в течение пяти лет на финансирование продаж оружия и военной техники Тайваню, а также на военную подготовку и другую помощь в сфере безопасности.

Документ также предусматривает исключение России из G20 и выделение $11,5 млрд на сдерживание в АТР, запрещает военное сотрудничество с Москвой на пять лет, включает санкции за операции с золотом с РФ, противодействие гиперзвуковому оружию, а также не менее $800 млн помощи Украине.