Войти
Военное обозрение

День инженерно-авиационной службы ВКС России

454
0
0

Источник изображения: topwar.ru

7 декабря в Российской Федерации отмечается День инженерно-авиационной службы. Такая дата выбрана не случайно: 7 декабря 1916 года была создана отдельная технико-эксплуатационная служба для только делавшей первые шаги российской авиации. Но подлинное развитие высокого уровня инженерно-авиационная служба получила уже в советский период отечественной истории. Именно тогда была сформирована теоретическая, материально-техническая, образовательная база инженерно-авиационной службы, которую затем от Советского Союза унаследовала современная Российская Федерация.

Функционирование Воздушно-космических сил России сегодня не представляется возможным без обслуживания авиационной техники. Именно эта задача и является главным смыслом существования инженерно-авиационной службы. Ее специалисты занимаются приемкой новой техники, ее текущим обслуживанием, ремонтом и восстановлением. Бортинженеры, техники, механики, радисты, инженеры ИАС являются неотъемлемой частью авиации, ее рабочей основой, обеспечивающей исправное функционирование и боеспособность самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, другой техники.

Сегодня, когда ВКС России решают боевые задачи в рамках специальной военной операции, значение инженерно-авиационной службы повышается вдвойне. Стоит отметить, что даже проходя службу на аэродромах в глубине российской территории, авиаинженеры и авиатехники также рискуют жизнью, как и бортовые специалисты ВКС.

Недавние события на военных аэродромах в Рязанской и Саратовской областях – тому типичный пример. Вопросы защиты аэродромов – это больше к ПВО, но и в День ИАС нельзя не поднять эту тему. Нет сомнений, что в условиях конфликта на Украине и нарастающей конфронтации с Западом государство должно уделить повышенное внимание защите аэродромов и размещенной на них авиационной техники от любых угроз, будь то беспилотная авиация или диверсанты.

Источник изображения: topwar.ru

Отдельно стоит отметить и нарастающую необходимость в увеличении возможностей образовательных учреждений ВКС России по подготовке специалистов инженерно-авиационной службы. В текущей военно-политической обстановке России будет требоваться все больше специалистов данного профиля, причем высокой квалификации. Соответственно, пора задуматься о расширении системы военного образования по данному направлению.

В Советском Союзе действовала внушительная и разветвленная система военных авиационно-инженерных и авиационно-технических училищ, готовивших специалистов различного профиля для инженерно-авиационной службы. В Воронеже, Даугавпилсе, Иркутске, Киеве, Риге, Харькове, Тамбове были военные авиационно-инженерные училища, в ряде городов – военные авиационно-технические училища. Сегодня не мешало бы увеличить количество военно-учебных заведений для подготовки специалистов ИАС.

7 декабря «Военное обозрение» поздравляет всех действующих и бывших военнослужащих Инженерно-авиационной службе ВКС России, гражданский персонал службы с профессиональным праздником.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
Военные учения
Похожие новости
19.10.2021
Роль и место новых высокоманевренных соединений в Вооруженных силах Беларуси
08.06.2021
Die Welt (Германия): «Отношения между НАТО и Россией находятся на самой низкой точке с момента окончания холодной войны»
02.10.2019
Отряд кораблей ТОФ во главе с крейсером "Варяг" отправился в дальний поход
01.04.2019
"Вышли на прогулку": Россия следит за эскадрой НАТО в Черном море
29.03.2019
ФСБ на учениях пресекла незаконный проход судов по Керченскому проливу
26.05.2014
“Мотор Сич” продает в ЕС двигатель, который не купила Россия
11.03.2008
ПВО СНГ: проблемы и перспективы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 17:34
  • 22
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 08.12 17:25
  • 39375
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.12 13:03
  • 1
Полет «Стрижа»
  • 08.12 05:30
  • 3
Тыловые аэродромы России требуют усиления защиты
  • 07.12 21:59
  • 3
Дальняя в действии: какие цели поразили ВС России на Украине
  • 07.12 16:21
  • 3
Опубликованы кадры уничтожения украинских С-300 беспилотниками «Ланцет»
  • 07.12 14:24
  • 1
МО РФ: на украинских предприятиях ОПК после российского удара прекратили выпуск вооружения
  • 07.12 14:23
  • 2
СМИ: удар по аэродрому в Энгельсе координировала американская компания
  • 07.12 14:23
  • 1
Мишустин поручил наращивать темпы обеспечения российской армии
  • 07.12 11:43
  • 1
В Варшаве сообщили об использовании ВСУ переданных Польшей советских ЗРК "Нева"
  • 06.12 19:27
  • 3
В Киеве обещают до конца года принять на вооружение новый дрон-камикадзе, разработанный как ответ российским «Гераням»
  • 06.12 16:26
  • 1
Михаил Дегтярев: трудности преодолеваем благодаря трудолюбию наших людей - Интервью ТАСС
  • 06.12 16:23
  • 1
Путин подписал закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации
  • 06.12 16:23
  • 2
Президент России расширил антикартельные полномочия ФАС
  • 06.12 15:41
  • 0
Украина находится на грани коллапса, а «партнеры» Зеленского обещают еще больше оружия