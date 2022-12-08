День инженерно-авиационной службы ВКС России

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7 декабря в Российской Федерации отмечается День инженерно-авиационной службы. Такая дата выбрана не случайно: 7 декабря 1916 года была создана отдельная технико-эксплуатационная служба для только делавшей первые шаги российской авиации. Но подлинное развитие высокого уровня инженерно-авиационная служба получила уже в советский период отечественной истории. Именно тогда была сформирована теоретическая, материально-техническая, образовательная база инженерно-авиационной службы, которую затем от Советского Союза унаследовала современная Российская Федерация.

Функционирование Воздушно-космических сил России сегодня не представляется возможным без обслуживания авиационной техники. Именно эта задача и является главным смыслом существования инженерно-авиационной службы. Ее специалисты занимаются приемкой новой техники, ее текущим обслуживанием, ремонтом и восстановлением. Бортинженеры, техники, механики, радисты, инженеры ИАС являются неотъемлемой частью авиации, ее рабочей основой, обеспечивающей исправное функционирование и боеспособность самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, другой техники.

Сегодня, когда ВКС России решают боевые задачи в рамках специальной военной операции, значение инженерно-авиационной службы повышается вдвойне. Стоит отметить, что даже проходя службу на аэродромах в глубине российской территории, авиаинженеры и авиатехники также рискуют жизнью, как и бортовые специалисты ВКС.

Недавние события на военных аэродромах в Рязанской и Саратовской областях – тому типичный пример. Вопросы защиты аэродромов – это больше к ПВО, но и в День ИАС нельзя не поднять эту тему. Нет сомнений, что в условиях конфликта на Украине и нарастающей конфронтации с Западом государство должно уделить повышенное внимание защите аэродромов и размещенной на них авиационной техники от любых угроз, будь то беспилотная авиация или диверсанты.

Источник изображения: topwar.ru

Отдельно стоит отметить и нарастающую необходимость в увеличении возможностей образовательных учреждений ВКС России по подготовке специалистов инженерно-авиационной службы. В текущей военно-политической обстановке России будет требоваться все больше специалистов данного профиля, причем высокой квалификации. Соответственно, пора задуматься о расширении системы военного образования по данному направлению.

В Советском Союзе действовала внушительная и разветвленная система военных авиационно-инженерных и авиационно-технических училищ, готовивших специалистов различного профиля для инженерно-авиационной службы. В Воронеже, Даугавпилсе, Иркутске, Киеве, Риге, Харькове, Тамбове были военные авиационно-инженерные училища, в ряде городов – военные авиационно-технические училища. Сегодня не мешало бы увеличить количество военно-учебных заведений для подготовки специалистов ИАС.

7 декабря «Военное обозрение» поздравляет всех действующих и бывших военнослужащих Инженерно-авиационной службе ВКС России, гражданский персонал службы с профессиональным праздником.