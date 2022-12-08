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ТАСС

Комитет Палаты представителей не принял резолюцию о проверках выделения США средств Киеву

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Заграждения установлены у Капитолия (здания Конгресса США) после штурма здания сторонниками Дональда Трампа
Заграждения установлены у Капитолия (здания Конгресса США) после штурма здания сторонниками Дональда Трампа.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

В поддержку документа высказались 22 законодателя, против - 26

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США во вторник не поддержал законодательную инициативу, предполагающую проведение проверки в связи с выделением средств американскими властями Украине. Трансляцию заседания вели на сайте комитета.

В поддержку документа высказались 22 законодателя, против - 26. Указанная резолюция ранее была предложена группой конгрессменов во главе с членом нижней палаты законодательного органа Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия). Авторы инициативы добиваются предоставления им в течение 14 дней документов и других материалов, касающихся выделения Соединенными Штатами средств Украине. Это относится к оказанной при президенте США Джо Байдене финансовой поддержке и военной помощи Киеву.

Как отмечала ранее Грин, американцы "заслуживают того, чтобы знать, зачем заработанные упорным трудом деньги налогоплательщиков уходят в другую страну, которая не является членом НАТО, а президент Байден сам заявил, что не станет ее защищать".

Перед голосованием члены комитета провели продолжительную дискуссию. Демократы выражали опасения, что принятие резолюции может затруднить поддержку Украины. Республиканцы указывали на необходимость надлежащего надзора за расходованием Соединенными Штатами средств. Представители обеих партий по большей части подчеркивали, что выступают за дальнейшее оказание помощи Киеву Вашингтоном.

После голосования Грин написала в Twitter, что демократы не поддержали "прозрачность для американцев" в вопросе о проведении проверки. "Но мы возьмем контроль в январе! Проверка будет проведена!" - подчеркнула законодатель.

8 ноября в США состоялись промежуточные выборы. Согласно их итогам, Республиканская партия США получает большинство в Палате представителей, а контроль над Сенатом остается за демократами. Еще до выборов некоторые республиканцы заявляли о необходимости усилить контроль за поставками Украине военной помощи, а также допускали возможность ее сокращения в случае получения Республиканской партией контроля над Конгрессом. Конгресс нового созыва приступит к работе в январе. 

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