Источник изображения: Фото: Министерство обороны Сербии

Модернизация основного боевого танка Т-72Б была проведена на АО "61 бронетанковый ремонтный завод" десять лет назад. Работы были организованы по заказу Министерства обороны Российской Федерации.

Именно тогда "Вестник Мордовии" разместил репортаж с проходящего в Жуковском салона сухопутных вооружений "Технологии в Машиностроении - 2012", где была представлена эта боевая машина. Именно тогда ее впервые назвали "Белым орлом".

На данной разработке был внедрен многоканальный прицел наводчика-оператора ПН-72, с помощью которого можно вести огонь из 125-мм пушки не только обычными боеприпасами, но и управляемыми ракетами.

Источник изображения: Фото: Министерство обороны Сербии

Есть еще панорамный командирский прицел ПКП-72 , также имеющий телевизионный и тепловизионный каналы, и прицел-дублер ПД-72.

Дистанционная пулеметная установка позволяет эффективно бороться как с воздушными, так и с наземными целями.

Танк оборудован современными средствами связи, навигации, противопожарным оборудованием.

Как ранее отмечали российские военные эксперты, "Белый орел" по большинству своих характеристик превосходит практически все создававшиеся на Украине и в странах НАТО версии Т-72, особенно по огневой мощи и возможностям системы управления огнем.