Американцы перестали доверять своей армии. Это заслуга Байдена

TAC: вооруженные силы США теряют доверие американцев из-за "политизации" армии

Американская армия остается одним из самых уважаемых институтов в стране, однако за последние годы уровень доверия общества к вооруженным силам резко упал, пишет TAC. Одна из главных причин, которую указывали респонденты, — "политизация", но республиканцы и демократы по-разному понимают ее значение, сетует автор статьи.

Р. Джордан Прескотт (R. Jordan Prescott)

Кому-нибудь интересно, почему снижается доверие общества к военному командованию?

Американские вооруженные силы остаются одним из самых уважаемых институтов в нашей стране, однако и они вполне могут стать жертвой поляризации. На прошлой неделе фонд Рейгана опубликовал свой ежегодный "Обзор национальной обороны", где говорится, что уровень доверия к армии в последние годы понизился на 22 пункта, что вызывает неподдельное изумление. Главной причиной снижения доверия к вооруженными силам стала их предполагаемая политизация.

Как отмечается в обзоре, в 2017 году военным доверяли 70% американцев. В 2022 году этот показатель упал до всего 48%. Отвечая на новые вопросы, заданные фондом в целях выяснения причин такого падения, более 60% респондентов отметили "политизацию" армии. Этот процент примерно одинаков среди демократов, республиканцев и независимых. Такое же снижение отмечается в оценках компетентности военачальников, в том числе, главнокомандующего и генералитета.

Но демократы и республиканцы по-разному оценивают значение слова политизация, и это отражает приоритеты их партий. Демократы утверждают, что в рядах военных полно крайне правых экстремистов и закоренелых расистов. Республиканцы заявляют, что леворадикальная политика прогрессивизма, проводимая Демократической партией, мешает потенциальным добровольцам идти в армию.

Как удалось выяснить министерству обороны, все большее количество американцев либо не проявляет интереса к службе в армии, либо настроено решительно против воинской службы. Последние цифры удручают. Сухопутным войскам во время набора не хватит 30 тысяч человек. Согласно данным опроса фонда Рейгана, среди респондентов в возрасте от 18 до 29 лет лишь 13% полностью готовы поступить на службу, и только 25% испытывают определенное желание служить. Такое внимание к конкретной возрастной группе вполне уместно, но, как удалось выяснить военному ведомству, значительная часть людей из этой группы негодна к службе в вооруженных силах из-за недостатка образования, состояния здоровья и судимостей.

В этом анализе меньше внимания уделено определенным обстоятельствам, влияющим на снижение популярности военной службы. Большинство новобранцев поступают из одних и тех же регионов страны, и обычно это молодежь из военных династий летчиков, морских пехотинцев, моряков и солдат. Как отмечает Совет по международным отношениям, в 2018 году наивысшие показатели по набору были у пяти крупных штатов: Калифорнии, Техаса, Флориды, Джорджии, Северной Каролины и Нью-Йорка (в обзоре перечислено шесть). Но если пересчитать эти цифры в пропорции к численности годного населения, то в первую пятерку войдут Южная Каролина, Флорида, Гавайи, Джорджия и Алабама. За исключением Гавайев, каждый из этих штатов расположен на юге страны, а у власти там находятся закоренелые консерваторы из числа республиканцев. Университет Брауна проанализировал подушевое распределение военнослужащих, направленных после 11 сентября за рубеж воевать, и во главе списка у него оказались те же самые пять штатов из семи.

Текущие проблемы были неизбежны в связи с переходом от военной службы по призыву к добровольному принципу комплектования. Он был введен после войны во Вьетнаме, и среди пошедших служить не было людей левых взглядов, которые сжигали повестки и захватывали студенческие городки, а также их детей. Пришедшие служить добровольно американцы видели в этом возможность для получения образования и профессионального роста, а также считали это своим патриотическим долгом, проявлением верности региональной культуре и семейному призванию. Научные исследования и неофициальные опросы подтверждают следующее: офицерский корпус тяготеет к республиканцам, а ветераны до выборов 2020 года были более консервативны, чем общество в целом.

Иерархическая организация, в основе которой лежит готовность к самопожертвованию ради страны, а также жесткие правила, опирающиеся на традиционные ценности, и включающая в свой состав людей с одинаковыми наклонностями, из одних и тех же мест и социальных слоев, неизменно будет сама себя усиливать. Специалисты по связям между гражданскими и военными признают это явление, и их тревожит то обстоятельство, что военные все больше отдаляются от гражданских. Еще большую тревогу у них вызывает то, что армия, живущая обособленно от общества, которое она защищает, может посчитать, что это общество недостойно ее защиты, и начнет действовать самостоятельно.

Пока этого не происходит. Но из-за грехов немногих — небольшого количества бывших и действующих военнослужащих, участвовавших в бунтах 6 января — мстительные левые сделали прямо противоположный вывод. Прогрессивисты не считают военных ровней тому обществу, которому они служат, и полагают, что они нуждаются в исправлении. В первый год послетрамповской эпохи администрация Байдена выступила с инициативой изолировать военнослужащих от экстремистских движений. Она решила пересмотреть определение экстремизма и обновить процедуры проверки. Оппоненты выступили с осуждением предложения, заявив, что господствующие в обществе позиции и установки будут отнесены к экстремизму. А потом министерство обороны приказало всем военнослужащим сделать прививки, пригрозив в противном случае их уволить.

Затем председатель Объединенного комитета начальников штабов выступил с комментариями о критической расовой теории, что вызвало обеспокоенность по поводу характера пентагоновских инициатив многообразия. Многообразие — это достойная цель, и многие военнослужащие рады возможности служить вместе с согражданами из самых разных групп и слоев. Но для либеральных демократов многообразие — это не устремление, а навязчивая идея. Левые, может, и не добиваются напрямую каких-то квот, но тот иррационализм, с которым они борются за многообразие, приводит к абсурду.

В такой обстановке некомпетентность на высшем президентском уровне заставила военных срочно уходить из Афганистана. Вывод войск из этой страны живо напомнил унизительное бегство из Сайгона. Сколько добровольцев стали свидетелями всего этого и решили выбрать другой жизненный путь? Пока мы не опросим всех тех, кто хотел пойти служить, любые разговоры о причинах недобора в армии будут не более чем предположениями и спекуляциями.

Разве есть что-то удивительное в таком снижении доверия к вооруженным силам? Президент Байден осудил значительную часть населения страны, назвав этих людей "полуфашистами". Выступая перед американским народом, он объявил консерваторов, придерживающихся идеи "Америка прежде всего", угрозой демократии. Даже если ваш отец, мать, супруг, брат, сестра или ребенок служил или служит в американских вооруженных силах, станете вы доверять армии, которой руководит такой главнокомандующий?