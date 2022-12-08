Жадность не порок. США поскупились на дорогие Patriot для Украины

Хуаньцю шибао: поставка ЗРК Patriot на Украину истощит Запад

США не горят желанием поставлять Киеву дорогостоящие ЗРК Patriot, пишет "Хуаньцю шибао". Их главная цель — накачивать Украину оружием так, чтобы затягивать конфликт и истощить Россию. А трата огромных сумм на отправку дополнительных систем ПВО обессилит сам Вашингтон.

По сообщению российского телеканала RT от 4 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западным странам "пора" принять решение о предоставлении Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot.Однако, согласно информации зарубежных СМИ, в настоящее время ни США, ни Германия не выражают готовности предоставлять их Украине. Почему Киев так жаждет заполучить эти ЗРК даже после того, как Запад уже предоставил ей несколько типов систем ПВО? И почему Соединенные Штаты не хотят отправлять их Киеву?

Российская армия продолжает наносить удары по украинским электростанциям и другим объектам инфраструктуры. Для защиты Киеву отчаянно нужна более совершенная система ПВО. Однако США не проявляют активности в вопросе о поставках ЗРК Patriot. Газета Wall Street Journal сообщила, что на соответствующий запрос в Пентагоне ответили, что "в настоящее время у нас нет планов поставлять Украине Patriot". Тем не менее Соединенные Штаты не полностью "закрыли" дверь. Согласно американскому изданию The Hill, высокопоставленный представитель Министерства обороны США сообщил журналистам о том, что американское правительство рассматривает возможность отправки комплекса ПРО Patriot на Украину для усиления ее возможностей противовоздушной обороны.

Что касается нужд Украины в области ПВО, китайский военный эксперт Чжан Сюэфэн сказал, что рассматривая задачи по перехвату крылатых ракет, таких как Shahed-136 и "Калибр", средства противовоздушной обороны средней и малой дальности, предоставляемые Западом Киеву — в лице норвежских NASAMS, немецких IRIS-T, а также "Буков" и С-300 в руках украинских военных — могут удовлетворить основные потребности. Главная проблема в их недостаточном количестве. Patriot необязательно более эффективен в перехвате таких целей.

Чжан Сюэфэн отметил, что ЗРК Patriot — это очень сложная в освоении и управлении система. С точки зрения технического обеспечения и обучения система слишком сложна для украинцев. Если Киев в сжатые сроки получит эти комплексы, он обязательно потребует от американских военных проведения соответствующего обучения и поддержки. Ранее Кремль заявил, что переданные Украине Patriot станут законными целями российских ракет. В таком контексте персонал НАТО, отправленный для поддержки и обслуживания комплексов, может оказаться в опасности. Поэтому страны альянса, имеющие на вооружении системы Patriot, проявляют осторожность, а Польша, у которой нет ни одного такого ЗРК, напротив, очень активна.

Чжан Сюэфэн подчеркнул, что еще одна причина, по которой Соединенные Штаты не хотят поставлять Patriot, заключается в том, что эти комплексы очень дорогие. Ракета Patriot-3 стоит более четырех миллионов долларов, а управляемая ракета перспективного ЗРК AIM-120 ранних версий — менее одного миллиона долларов. Запад явно не хочет использовать такое дорогостоящее оружие для защиты Украины. Основная цель США в накачивании Украины техникой и вооружением — истощить российскую армию. С такой точки зрения Patriot — отнюдь не идеальное оружие для военной помощи Киеву. Его поставка будет равносильна истощению самого Запада.

Автор: Вэй Ци (魏齐)