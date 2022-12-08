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ТАСС

США намерены призывать Европу оказывать помощь Украине в сфере энергетики

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Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
Источник изображения: © REUTERS / Kevin Lamarque

Необходимо обеспечивать людей теплом, сохранять человеческие жизни в холодные зимние месяцы, отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов видит своей целью регулярно созывать на консультации своих союзников в Европе и по всему миру для оказания Украине необходимой помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге.

"Наша цель, <...> состоит в том, чтобы регулярно созывать союзников и партнеров как из Европы, так и в более широком смысле со всего мира, чтобы объединиться для предоставления Украине не только помощи в области безопасности, <...> но и помощи, которая необходима Украине в области энергетики, энергетической инфраструктуры, электросетей, что означает поддерживать электро- и водоснабжение, обеспечивать людей теплом, сохранять человеческие жизни в холодные зимние месяцы", - сказал дипломат.

Он добавил, что США продолжат вести консультации с украинскими властями, "на основе которых будут приниматься решения в отношении того, что группа [союзников США] может предоставить Украине из имеющегося в ее распоряжении". Представитель американского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Вашингтон обеспокоен возможностью резкого роста потока беженцев с Украины в соседние страны.

Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам американо-австралийских переговоров в формате "два плюс два" в Вашингтоне сообщил, что обсудил с представителями Австралии совместные усилия по "поддержке энергетического сектора Украины" и противодействию РФ. По его словам, Канберра предоставила Киеву более $440 млн в виде военной и гуманитарной помощи в целом.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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