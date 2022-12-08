Войти
ТАСС

ВВС Израиля и Франции провели совместные учения в израильском небе

366
0
0
F-15 ВВС Израиля
F-15 ВВС Израиля.
Источник изображения: Пресс-служба ВВС Израиля

Пресс-служба израильской Армии обороны сообщила, что военные тренировки привели к "повышению боеготовности сил"

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 декабря. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила во вторник о завершении ранее в тот же день международных учений "Восточный бриз" с участием подразделений израильских и французских военно-воздушных сил.

"Сегодня (во вторник) завершились международные учения "Восточный бриз", в ходе которых ВВС Израиля и ВВС Франции отрабатывали взаимодействие в воздухе в небе Израиля", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что в ходе учебных маневров "в Средиземное море прибыла французская авианосная ударная группа". "Экипажи ВВС Израиля и Франции летали крылом к крылу, отрабатывая совместные удары и противодействие воздушным угрозам", - добавили военные.

В армейской пресс-службе указали, что "учения стали важной вехой в развитии стратегического сотрудничества между ВВС Израиля и Франции" и что они привели к "повышению боеготовности сил". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Франция
Проекты
Военные учения
Похожие новости
19.11.2019
Белорусские истребители Су-30СМ: усиление воздушного компонента обороны Союзного государства
12.08.2019
Винтокрылая "Скопа" на службе Пентагона
29.07.2019
Закономерные случайности, которые НАТО позволяет только себе
23.06.2015
Новые ядерные ракеты и конфликт России и США ("Asahi Shimbun", Япония)
10.03.2015
Три смерти «Искандера»
19.11.2014
Военная география Чжухая
07.07.2014
Ядерная статистика чучхе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 17:34
  • 22
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 08.12 17:25
  • 39375
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.12 13:03
  • 1
Полет «Стрижа»
  • 08.12 05:30
  • 3
Тыловые аэродромы России требуют усиления защиты
  • 07.12 21:59
  • 3
Дальняя в действии: какие цели поразили ВС России на Украине
  • 07.12 16:21
  • 3
Опубликованы кадры уничтожения украинских С-300 беспилотниками «Ланцет»
  • 07.12 14:24
  • 1
МО РФ: на украинских предприятиях ОПК после российского удара прекратили выпуск вооружения
  • 07.12 14:23
  • 2
СМИ: удар по аэродрому в Энгельсе координировала американская компания
  • 07.12 14:23
  • 1
Мишустин поручил наращивать темпы обеспечения российской армии
  • 07.12 11:43
  • 1
В Варшаве сообщили об использовании ВСУ переданных Польшей советских ЗРК "Нева"
  • 06.12 19:27
  • 3
В Киеве обещают до конца года принять на вооружение новый дрон-камикадзе, разработанный как ответ российским «Гераням»
  • 06.12 16:26
  • 1
Михаил Дегтярев: трудности преодолеваем благодаря трудолюбию наших людей - Интервью ТАСС
  • 06.12 16:23
  • 1
Путин подписал закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации
  • 06.12 16:23
  • 2
Президент России расширил антикартельные полномочия ФАС
  • 06.12 15:41
  • 0
Украина находится на грани коллапса, а «партнеры» Зеленского обещают еще больше оружия