Медведев рассказал, что сдерживает НАТО от антироссийских решений

Медведев: стратегический ядерный арсенал останавливает НАТО от антироссийских решений

МОСКВА, 6 декабря/ Радио Sputnik. Стратегические ядерные силы России позволяют ей сдерживать НАТО от антироссийских решений, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Если бы не стратегический ядерный арсенал, нас бы порвали на части. Это, я думаю, всем вам очевидно. Огромная страна богатая, и все вот смотрят и думают, как бы чего отнять или поделить на части, а потом потихонечку все это присвоить", – сказал он на встрече с волонтерами "Молодой Гвардии" и "Волонтерской роты".

Он отметил, что государства, которые испытывают давление на себе, стремятся создать ядерное оружие.

"И как это ни жестко прозвучит, но в значительной степени это удерживает наиболее горячие головы, особенно в недружественных нам Альянсах, от принятия антироссийских решений. Так было, так есть и так будет", – приводит его слова РИА Новости.

Медведев подчеркнул, что Москва выступает за нераспространение ядерного оружия.

Ранее радио Sputnik сообщило, что директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин призвал не допустить передачи Украине ядерного оружия.

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