Небензя заявил о готовности России к переговорам для урегулирования на Украине

По словам постпреда РФ при ООН, "эта логика встречает понимание почти у всех государств, кроме стран коллективного Запада и киевского режима"

ООН, 6 декабря. /ТАСС/. Россия подтверждает готовность к переговорам для устранения причин, вынудивших ее начать специальную военную операцию на Украине. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"В ходе прений по тематике украинского кризиса в Генеральной Ассамблее мы фиксируем заинтересованность значительного большинства стран - членов в дипломатическом урегулировании ситуации на Украине. Мы реагируем на эти сигналы самым серьезным образом и подтверждаем нашу готовность к переговорам, целью которых стало бы устранение причин, вынудивших нас начать специальную военную операцию на Украине", - сказал он.

"Эта логика встречает понимание почти у всех государств, кроме стран коллективного Запада и киевского режима", - добавил он.