Эксперт: удары по аэродромам РФ нужны Киеву для отчета Западу, но на ход СВО не влияют

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов уточнил, что в последнее время поддержка Украины со стороны Запада начинает сокращаться

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Попытки киевского режима атаковать российские аэродромы направлены на создание эффекта локальных побед, но не влияют на реальный ход специальной военной операции. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал во вторник руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

5 декабря Минобороны РФ сообщило, что Киев нанес удары реактивными беспилотными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилево и Энгельс в Рязанской и Саратовской областях.

"Украина стремится показать своему обществу, армии и всему миру, который, по мнению украинской стороны, их поддерживает, что обладает военно-техническими средствами для поражения объектов на большом расстоянии от границы России. Цели, которые выбирают себе украинские беспилотные летательные аппараты, это, прежде всего, возможность создать красивую картинку. Одна из целей, которые преследуют эти удары, - создание эффекта каких-то локальных побед на театре военных действий для своих западных партнеров, которые поставляют деньги и вооружения", - подчеркнул эксперт.

Разовые акции без реального значения

По мнению Михайлова, оценка ситуации должна исходить из того, оказывают ли подобные инциденты реальное значение на ход специальной военной операции. "Конечно же, не оказывают. Потому что эти акции разовые. Цель Украины - дать надежду собственным войскам и украинскому обществу, что она имеет военно-технические средства для поражения территории Российской Федерации и даже без прямого участия в этом плане Запада", - отметил специалист.

Руководитель Бюро военно-политического анализа уточнил, что в последнее время поддержка Украины со стороны Запада начинает сокращаться. "Вооружений поставляется все меньше, все больше речь идет даже о боеприпасах, чем о каких-то пусковых установках. Сейчас говорят о поставках систем комплексов ПВО на Украину, но это бесконечный разговор, потому что, чтобы прикрыть всю Украину системами комплексов ПВО, нужны миллиарды долларов и много лет работы. В ежечасном порядке эти вопросы не решаются", - заявил Михайлов.

Эксперт напомнил о том, что в результате инцидентов военная инфраструктура России не получила серьезного ущерба, а Киев получил лишь "красочную картинку", которая сейчас "расползается по всем украинским СМИ и соцсетям".

По словам Михайлова, для прикрытия важных стратегических объектов в России используются комплексы малой дальности - зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и "Тор-М2". "Объекты более серьезного назначения применяют для защиты от средств воздушного поражения типа HIMARS комплексы "Бук-М2", "Бук-М3" и зенитные ракетные системы С-350", - отметил он.