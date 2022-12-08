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ТАСС

Небензя: РФ продолжит удары по инфраструктуре Украины, используемой в военных целях

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ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам военной инфраструктуры Украины
ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам военной инфраструктуры Украины.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Москва не может не реагировать на "ненавистническую риторику Киева", отметил постпред России при ООН

ООН, 6 декабря. /ТАСС/. Россия продолжит удары по украинской инфраструктуре, которая используется для снабжения, логистики и связи вооруженных формирований. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов на днях откровенно заявил, что оружие его стране необходимо, поскольку русских "просто нужно уничтожить, чтобы они перестали существовать как страна". Садиться же с Москвой за стол переговоров, как выразился господин Данилов, недостойно украинского народа. Я думаю, будет излишним пояснять, что мы не можем не реагировать на такую ненавистническую риторику Киева и будем противостоять его враждебным действиям, в том числе, осуществляя удары по инфраструктуре, которая используется в целях военного снабжения, логистики и связи украинских вооруженных формирований", - сказал он. 

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