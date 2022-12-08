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Военное обозрение

В прессе США предложили обращаться с Китаем как со «страной-изгоем»

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Источник изображения: topwar.ru

В своём противостоянии таким крупнейшим державам как Россия и Китай США не стесняются абсолютно. Особенно мощная пропаганда заметна на информационных просторах глобальной сети. Порой трактовки американской прессы таковы, что остаётся, разве что, пожать плечами и лишний раз убедиться в ангажированности их авторов.

Всего за последние несколько лет Китай спровоцировал глобальную пандемию, дал зеленый свет бессовестному вторжению России на Украину, угрожал народу Тайваня, провел злонамеренную глобальную шпионскую кампанию и добился наихудших в мире показателей в области прав человека и защиты окружающей среды. Китай должен понести ответственность за свое нечеловеческое поведение. С ним следует обращаться как с со страной-изгоем, с которым не контактируют правительства.

- такая основная мысль статье на американском информационном ресурсе 19FortyFive, специализирующемся на военной и геополитической тематике.

Да, автор очень смел в своих выражениях. Настолько смел, что гребёт под одну гребёнку всё что можно. При этом бессовестно выдумывая и искажая факты. Несколько абзацев статьи американских авторов посвящено тому, как «непонятно и неоднозначно» ведёт себя Си Цзиньпин с противоковидными мерами. Якобы в тот момент, когда это необходимо, Пекин готов полностью закрыть людей по домам. Если же это угрожает экономическим интересам КНР, руководство Китая делает очевидные и нелогичные послабления в мерах, предназначенных для предотвращения распространения вирусной инфекции.

Кроме этого в статье говорится, о том, что худшей политикой для США будет та, которая будет направлена на то, чтобы приспособиться к Китаю, из-за страха потерять доступ к финансам и услугам из Пекина. Всё указывает на то, что в будущем Китай станет менее надежным партнером, считает автор.

Вместо этого он станет еще более эксплуататорским и манипулятивным, пытаясь сохранить свой глобальный статус

.

Тот факт, что сам Вашингтон имеет огромный товарооборот (около 700 млрд долларов) именно с Китаем, автора материала (а это Джеймс Джей Карафано - вице-президент Института национальной безопасности и внешней политики), в его аррогантных оценках не волнует - когда он призывает сделать Китай страной-изгоем.

Вместо того, чтобы пытаться угодить Пекину и надеяться на лучшее, США и их друзья, союзники и партнеры должны работать над тем, чтобы опередить угрозу.

- говорит Дж.Дж.Карафано.

На самом деле, о какой реальной угрозе может идти речь? Очевидно, что Вашингтон панически боится растущего промышленно-экономического могущества Китая, которое стало результатом именно того, что западные компании активно размещали в Китае многие годы своё производство, вкладывали финансы вследствие относительной дешевизны рабочей силы. А теперь трудолюбивый Китай выставляется этим же Западом, как самый большой и «опасный враг» и «страна-изгой». «Страна-изгой» с населением в 1,4 млрд человек?.. Лишний пример попыток Вашингтона демонстрировать неуёмное желание оставаться мировым гегемоном, вбрасывая такие пропагандистские материалы в медиасреду.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
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