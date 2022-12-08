Военкоры пишут об интенсивном использовании мин во время спецоперации

Источник изображения: topwar.ru

Во время специальной военной операции противник активно применяет мины самого разного типа и разной мощности – от противопехотных «лепестков» до мощных морских мин. Как пишет Владлен Татарский, анализируя последствия сражения к югу от населенного пункта Марьинка в Донбассе, вся техника, а это 2 танка и 3 БМП, была потеряна именно из-за подрыва на минах.

Можно сделать вывод, что сверхинтенсивное использование мин стало «визитной карточкой» вооруженного конфликта на Украине и в Донбассе. Например, украинская армия целенаправленно забрасывает запрещенными минами ПФМ-1 «Лепесток» не только населенные пункты Донбасса и их окрестности, но даже территории пограничных областей России - Белгородской, Курской. Случаи подрыва на минах гражданских автомобилей уже имели место.

Мины используются, чтобы затормозить продвижение российских войск вперед, к укрепленным районам противника. Столь активное применение мин существенно затрудняет действия боевой техники, вне зависимости от ее количества.

Многие эксперты проводят параллели как с Первой мировой войной, когда тоже очень активно использовались мины, чтобы остановить продвижение вражеской пехоты, так и с недавними боевыми действиями в Афганистане, где противостоявшие американским войскам и силам тогдашнего кабульского режима формирования минировали дороги, чтобы добиться причинения максимального урона военной технике и личному составу превосходящего по силам противника.

Военкоры с мест событий сообщают, что порой случается ситуация, когда стороны пытаются минировать уже заминированные участки территории. Обычно такое бывает, когда есть проблемы с картами минных полей или когда территория была достаточно быстро взята в результате боя.

Источник изображения: topwar.ru

Но сейчас здесь идут бои, а затем, рано или поздно, наступит мирная жизнь. Но на минах продолжат подрываться и мирные люди, и уже гражданская техника – от грузовых и легковых автомобилей до комбайнов. Нет никаких сомнений, что еще многие десятилетия предстоит бороться с последствиями столь активного минирования полей, рощ, городских районов. Сложно себе представить, сколько должно пройти времени, прежде чем освобожденные территории будут полностью очищены от смертельно опасных вражеских «подарков».