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Украинский посланник в Тбилиси, демонстрируя классический вариант хуторской «дипломатии» киевского режима, сегодня обвинил грузинские власти в недостаточной поддержке Украины. В Киеве ожидали, что Грузия «откроет второй фронт» против России. Власти Грузии на обострение конфликтной ситуации не пошли. В Киеве ожидали, что Грузия начнёт поставки оружия и боеприпасов Украине, но в Тбилиси отвергли и это.

В связи с позицией Грузии поверенный в делах Украины Андрей Касьянов высказал претензии грузинским властям. По его словам, Грузия должна поставить Украине оружие, боеприпасы, тяжёлую технику.

Официальный Тбилиси не остался без ответа.

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил о том, что ожидания Украиной поставок оружия из Грузии так и останутся ожиданиями. По его словам, «Грузия на пределе своих возможностей оказывает Украины различные виды гуманитарной помощи».

Мдинарадзе:

Но Грузия не оказывала и не будет оказывать Украине военную помощь.

При этом исполнительный секретарь «Грузинской мечты» пояснил позицию официального Тбилиси. По его словам, Грузия «является первой в списке страной после Украины, риски для которой со стороны России велики».

Мдинарадзе:

Грузия не может позиционировать себя как военный сторонник Украины.

В Киеве такие заявления грузинского политика, представляющего правящую партию, вызвали крайне негативную реакция. И такая реакция стала нормой для киевского режима в любом случае, когда на его просьбы, более походящие на требования, отвечают отказом.