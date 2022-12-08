Шойгу объяснил, зачем ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС

Шойгу: киевский режим хочет создать видимость угрозы ядерной катастрофы, обстреливая ЗАЭС
МОСКВА, 6 декабря/ Радио Sputnik. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Киев стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая обстреливать Запорожскую АЭС, но российская ПВО перехватывает большую часть снарядов.
Только за последние две недели ВСУ выпустили по станции 33 крупнокалиберных снаряда, уточнил глава Минобороны.
Шойгу отметил, что российская ПВО перехватывает большую часть выпускаемых ВСУ по ЗАЭС снарядов.
Такое заявление глава Минобороны РФ сделал в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.
Ранее радио Sputnik сообщило, что система ПВО сбила летевший в направлении Запорожской АЭС "Байрактар".
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