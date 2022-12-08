Шойгу объяснил, зачем ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Шойгу: киевский режим хочет создать видимость угрозы ядерной катастрофы, обстреливая ЗАЭС

МОСКВА, 6 декабря/ Радио Sputnik. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Киев стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая обстреливать Запорожскую АЭС, но российская ПВО перехватывает большую часть снарядов.

"Наши подразделения принимают все меры по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции. В свою очередь киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать данный объект", – цитирует Шойгу РИА Новости.

Только за последние две недели ВСУ выпустили по станции 33 крупнокалиберных снаряда, уточнил глава Минобороны.

Шойгу отметил, что российская ПВО перехватывает большую часть выпускаемых ВСУ по ЗАЭС снарядов.

"Российские войска противовоздушной обороны перехватывают большую часть украинских средств поражения. Вместе с тем некоторые из них все же поражают объекты, влияющие на безопасное функционирование атомной станции. Классифицируем данные атаки украинских войск как ядерный терроризм", – подчеркнул министр.

Такое заявление глава Минобороны РФ сделал в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

Ранее радио Sputnik сообщило, что система ПВО сбила летевший в направлении Запорожской АЭС "Байрактар".

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