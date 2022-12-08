Медведев: ВПК должен работать как часы, приходится многое "раскочегаривать"

Всех видов вооружений у России "будет достаточно", они не закончатся, "сколько бы наши враги ни надеялись", подчеркнул председатель партии "Единая Россия"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) в условиях специальной военной операции должны работать как часы, сейчас приходится многое "раскочегаривать". Об этом во вторник заявил председатель партии "Единая Россия", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев во вторник в ходе встречи с активистами "Молодой гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты "Боевого братства".

"Наша задача сейчас, в период, когда идет специальная военная операция, добиться того, чтобы механизм военно-промышленного комплекса работал как часы. Я вот этим занимаюсь внутри Совета безопасности <…>. Нам сейчас приходится очень многое раскочегаривать, переводить на военные рельсы. Так было и в период Великой Отечественной войны, только изменились виды вооружений, средства поражения, но тем не менее это приходится делать", - сказал он.

При этом Медведев подчеркнул, что всех видов вооружений у России "будет достаточно", они не закончатся, "сколько бы наши враги ни надеялись". По его словам, Россию "пытались похоронить еще в 91-м году, когда Советский Союз распался", но за последние 20 лет мощность российского ВПК серьезно выросла.

"Где-то нам нужно еще нарастить эти объемы, но вне всякого сомнения мы способны за себя постоять", - добавил Медведев.