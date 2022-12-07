Китай призвал нарастить гуманитарную помощь Украине

Украинцам необходимо предоставить все необходимое для обогрева зимой, отметил заместитель постоянного представителя КНР при Совете Безопасности ООН Гэн Шуан

ООН, 6 декабря. /ТАСС/. Китай призывает международное сообщество и гуманитарные организации нарастить помощь Украине в условиях начавшейся зимы. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя КНР при всемирной организации Гэн Шуан.

"Необходимо наращивать гуманитарную помощь. Народ Украины сталкивается с двойной проблемой - война и зима. Это дефицит электричества, отопления, других поставок, острый рост гуманитарных потребностей. Международное сообщество и гуманитарные организации должны помочь Украине восстановить разрушенную инфраструктуру, предоставив все необходимое для зимы, оборудование и отопление, а также удовлетворить жизненные потребности уязвимых групп, таких как беженцы и внутренне перемещенные лица", - сказал он.

"Дети в наибольшей степени уязвимы. Китай призывает максимально учитывать потребности детей в гуманитарных ситуациях", - добавил Гэн Шуан.